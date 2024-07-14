شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق بسيطة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.. منها شرب اللبن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدراسات أن عدم انتشار الوعي بين الناس وتجاهل أعراض المرض أو تشخيصهم بشكل خاطئ، يؤدي إلى زيادة انتشار مرض سرطان القولون، فى هذا التقرير نقدم طرقًا سهلة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بحسب موقع تايمز ناو.

يتطور سرطان القولون أو القولون والمستقيم من الأورام الحميدة في البطانة الداخلية للقولون، والتي يمكن إزالتها إذا تم اكتشافها في الوقت المناسب ومع ذلك، إذا لم يتم علاجه، ينتشر سرطان القولون بسرعة إلى مناطق أخرى من الجسم ويمكن أن يهدد الحياة.

تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون: خفض استهلاك اللحوم المصنعة

استهلاك اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وخاصة تلك اللحوم الحمراء المصنعة، مثل النقانق، إن إزالة اللحوم المصنعة من نمط حياتك، والذي يشمل أيضًا النقانق، سيساعدك بالتأكيد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

التمرين بانتظام

إن ممارسة الرياضة بانتظام أمر ضروري لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث أن 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط الشديد أسبوعيًا تكون دائمًا مفيدة للحفاظ على صحتك.

اختر الحبوب الكاملة

تحتوي على نسبة أعلى من الألياف، والمزيد من المغذيات، وعلى الأرجح المزيد من البروتين.

التدخين

إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، فتوقف عن تدخين السجائر.

الألبان

الكالسيوم هو المفتاح لصحة القولون، تشير دراسة حديثة إلى أن منتجات الألبان يمكن أن تساعد جهاز المناعة على محاربة الأورام.

تقليل الأنسجة الدهنية

أن وجود كمية كبيرة من الأنسجة الدهنية في الجسم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، لمحاربة هذه الدهون وتقليل المخاطر، استهلك المزيد من الأطعمة النباتية، وألياف أعلى، ومارس المزيد من التمارين الرياضية، وتحرك أكثر.