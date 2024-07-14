بعض النصائح للتخفيف عن الزوج المشاكل الحياتية

القاهرة- الخليج 365
عندما يتعرض الزوج لمشكلة مع زملائه أو مشاكل خاصة بعمله وغيرها من المشاكل الحياتية، فإنه يشعر بالألم والحزن الشديد، ويتجه للزوجة ليروى لها ما وقع له ليفكر معها بصوت عالى، ليجد حلا لهذه المشكلة، وهنا يجب على الزوجة أن تتبع بعض النصائح للتخفيف عنه، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع "bustle"
سبيه يعبر عن مشاعره
يجب على الزوجة أن تترك زوجها يتخلص من حزنه بكل الوسائل الممكنة سواء البكاء والصراخ أو حتى كسر بعض الأشياء، لأن ذلك يجعله يشعر بالراحة، وعندما يهدىء يجب على الزوجة أن تفكر معه بصوت عالى لإيجاد حل لمشكلته.
سبيه ياخد وقته
يجب على الزوجة أن تترك زوجها يعيش حالة حزنه وفقاً برغبته سواء بالحصول على إجازة من العمل أو أن يظل صامت بعض الوقت حتى يطلب مساعدتها، لأن مبادرة الزوجة لمساعدة الزوج، قد تجعله يشعر بقلة الحيلة والغضب مما يتسبب فى نشوب المشاكل بينهما.
التزمى الصمت
في بعض الأحيان، قد لا يحدث الكلام أى شىء للتخفيف عن الشعور بالحزن، لذلك إذا لم تستطيع الزوجة التخفيف عن زوجها ببعض الكلمات، يجب عليها، أن تجعله يشعر بوجودها من خلال جلوسها بجانبه صامتة حتى تجد الكلمات التى تستطيع أن تخفف عنه ما يشعر به من آلام الخسارة، حتى يستطيع أن يجد علاج لمشكلته فى أقرب وقت.
ساعديه ينسى مشكلته
يفضل أن تساعد الزوجة زوجها فى نسيان مشكلته، من خلال التنزه معه بإحدى الحدائق أو تحضير طعامه المفضل وغيرها من الأمور التى تسعده وتخفف عنه، مع إخباره بتولى المسئولية الكاملة عنه حتى يتخلص من حزنه ومشاكله، مما يؤثر على نفسيته بشكل إيجابى ويساعده على تخطى هذه المرحلة من حياته.
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