شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الجهاز التنفسى.. كيف تحمى نفسك من نوبات الربو فى الطقس الحار؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الصيفي، يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف، ويمكن أن تكون موجات الحر وقتًا صعبًا للأشخاص المصابين بالربو، حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى تفاقم الأعراض ويمكن أن تؤدي إلى نوبة ربو.

بحسب مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية مع ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الشديدة، ويصبح الأشخاص المصابون بالربو أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبات الربو بسبب الطقس، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن تغير المناخ يمكن أن يسبب الربو أيضًا.

وموجات الحر غالبًا ما تؤدي إلى زيادة مستويات الأوزون على مستوى الأرض والجسيمات الدقيقة، والتي تعد من المحفزات الرئيسية للربو.

وأشعة الشمس الشديدة وظروف الهواء الراكدة المرتبطة بموجات الحر تسهل تكوين الأوزون على مستوى الأرض، وهو مهيج قوي للجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع في الملوثات الجوية إلى التهاب مجاري الهواء وتفاقم أعراض الربو، ما يجعل من الصعب على المرضى التنفس". بالإضافة إلى ذلك، يمنع الهواء الراكد هذه الملوثات من الانتشار، ما يؤدي إلى التعرض لفترات طويلة وزيادة الضغط التنفسي لمرضى الربو.

والجمع بين الحرارة والرطوبة يجعل الهواء أثقل وأصعب للتنفس، مما قد يجهد الجهاز التنفسي. بالنسبة للأفراد المصابين بالربو، يمكن أن تؤدي هذه البيئة إلى نوبات ربو أكثر تكرارًا وشدة". و آليات التبريد الطبيعية في الجسم، مثل التعرق، يمكن أن تؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تجديد السوائل بشكل كافٍ. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى تكثيف المخاط في مجرى الهواء، مما يجعل من الصعب على مرضى الربو طرده وبالتالي تفاقم أعراضهم.



وخلال موجة الحر، يعتمد الناس عادة على تكييف الهواء للبقاء منتعشين، ولكن هذا قد يسبب مشكلة للأشخاص المصابين بالربو. والاعتماد على تكييف الهواء خلال موجات الحر يضيف طبقة أخرى من التعقيد. ففي حين يمكن أن يوفر تكييف الهواء الراحة من الحرارة، فإنه يمكن أيضًا إعادة تدوير المواد المسببة للحساسية الداخلية مثل قشرة الحيوانات الأليفة وجراثيم العفن وعث الغبار، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو". و التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل الانتقال من بيئة خارجية ساخنة إلى بيئة داخلية باردة، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انقباض القصبات الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس.

لمنع زيادة الإصابة بنوبات الربو

مراقبة تغيرات الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة وهي أحد أكثر الطرق فعالية لمنع نوبات الربو أثناء الطقس الحار والرطب.

تحقق دائمًا من درجة الحرارة وجودة الهواء والتلوث قبل الخروج، ويوصى بالحد من الأنشطة الخارجية لتقليل التعرض لمسببات الربو المحتملة.

التوقيت أمر بالغ الأهمية في إدارة نوبات الربو أثناء الأنشطة الخارجية، ولذلك خطط لأنشطة طفلك الخارجية في الصباح عندما تكون درجات الحرارة وجودة الهواء أفضل بشكل عام.

البقاء باردًا ورطبًا بشكل جيد يساعد بشكل كبير في إدارة الربو أثناء الطقس الحار، ويساعد الحفاظ على الترطيب الكافي عن طريق شرب كميات صغيرة من الماء طوال اليوم على تخفيف المخاط في رئة الطفل.

تنظيم درجة الحرارة والرطوبة في الأماكن المغلقة باستخدام مزيلات الرطوبة ومكيفات الهواء.

ويُنصح بالحفاظ على مستوى رطوبة داخلي يتراوح بين 30-50%، وتغيير مرشحات الهواء بانتظام في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، حيث إنها تساعد في الحفاظ على جودة هواء صحية في الأماكن المغلقة عن طريق إزالة المهيجات المحتملة.

ويمكن أن تظهر أعراض الربو بشكل غير متوقع، لذلك، احتفظ دائمًا بأدوية (التحكم) وأدوية الإغاثة السريعة (الإنقاذ) في متناول يدك، ولا تفوت أدوية الربو الخاصة بك أو تفوت الجرعات الموصوفة للطفل، حتى لو كان يشعر بصحة جيدة.

وحافظ على منزلك والمناطق المحيطة بك خالية من الملوثات لمنع مسببات الربو، ولذلك قم بتنظيف مناطق المعيشة الخاصة بك بانتظام لتقليل التعرض للغبار والعفن والمواد المسببة للحساسية وغيرها من المهيجات المحتملة.