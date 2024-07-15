شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الركبة وعلاجه.. اعرف أسبابه وكيف تتغلب عليه بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

آلام الركبة من الأعراض الشائعة للغاية والتي قد تنتج عن أي شيء بدءًا من إصابة مؤقتة إلى حالة مزمنة مثل التهاب المفاصل، ويمكنك عادةً علاج آلام الركبة في المنزل بالراحة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ولكن إذا كنت قد تعرضت لإصابة أو كنت تعاني من آلام الركبة لأكثر من بضعة أيام متتالية يُفضل زيارة الطبيب، وفقًا لموقع "كليفلاند كلينيك".

الركبة هي أكبر مفصل في جسمك، وهي تمتص وتدعم الكثير من وزنك أثناء الحركة، ولهذا السبب فهي واحدة من أكثر المفاصل تعرضًا للإصابة، ويمكن أن يكون ألم الركبة مشكلة مؤقتة قصيرة المدى، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا مشكلة مزمنة (طويلة المدى) تتطلب التشخيص والعلاج من جانب الطبيب المختص.

فيما يلى.. الأسباب المحتملة والأكثر شيوعًا لآلام الركبة

- زيادة الحمل أو ممارسة أنشطة بدنية ثقيلة

يمكن أن تؤدي الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية والقيام بأعمال بدنية شاقة إلى إجهاد مفصل الركبة، كما أن القيام بنفس الحركة المتكررة (مثل القفز كثيرًا أو العمل على اليدين والركبتين) يمكن أن يسبب ألمًا في الركبة.

- التعرض للإصابات

يمكن لأي إصابة أن تلحق الضرر بمفصل الركبة وتسبب الألم، مثل إصابات الإجهاد المتكررة، والإصابات الرياضية، والصدمات مثل السقوط أو حوادث السيارات، والتواء الركبة، وتمزق أربطة الركبة، وغيرها.

- التهاب المفاصل

يسبب التهاب المفاصل آلامًا في العادة، والتهاب المفاصل في الركبة أمر شائع، ويسبب أعراضًا مثل الألم والتورم والتصلب، ويمكن أن تسبب عدة أنواع من التهاب المفاصل آلام الركبة، بما في ذلك:

هشاشة العظام

التهاب المفصل الروماتويدي

التهاب المفاصل بعد الصدمة

كيف يتم علاج آلام الركبة؟

تعتمد العلاجات التي ستحتاجها لألم الركبة على سبب الألم، حيث يوصف الطبيب علاجات بناءً على شدة الألم وسببه، وفيما يلى طرق شائعة لعلاج ألم الركبة:

- طريقة رايس لعلاج آلام الركبة، على النحو التالى:

الراحة: من خلال التوقف عن النشاط البدني الذي يُسبب الألم لتجنب تفاقم الإصابة.

الثلج: ضع كيسًا من الثلج أو كمادات باردة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعة في اليوم الأول بعد الإصابة، وبعد يوم واحد، يمكنك وضع الثلج كل ثلاث إلى أربع ساعات، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على بشرتك (لف كيس الثلج بمنشفة أو قطعة قماش).

الضغط: يساعد الضغط على تقليل تدفق الدم إلى ركبتك المصابة ويقلل التورم، من خلال وضع ضمادة ضاغطة أو لفها حول ركبتك.

الرفع: حافظ على رفع ركبتك فوق مستوى قلبك، يمكنك دعم ركبتك بالوسائد أو البطانيات.

- أدوية لعلاج آلام الركبة

قد يوصف الطبيب الخاص بك أدوية لتخفيف آلام الركبة وأي أعراض أخرى تعاني منها، مثل تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المتاحة دون وصفة طبية (الإيبوبروفين والأسبرين والنابروكسين)، ولكن لا تتناول هذه الأدوية لأكثر من 10 أيام متتالية دون التحدث إلى الطبيب أو إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو الكبد.

- دعامات الركبة

دعامة الركبة تساعد في دعم ركبتك وتثبتها في مكانها، حيث تعمل دعامات الركبة على إبقاء ركبتك في محاذاة، وعادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك الصلب أو المعدن مع وسائد وأشرطة تلتف حول ركبتك وساقك.

- العلاج البدني

قد يقترح عليك الطبيب القيام بجلسات العلاج الطبيعي إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل أو تتعافى من إصابة، مثل تمارين التمدد والتمارين التي تقوي العضلات حول ركبتك المصابة، سيؤدي هذا إلى تحسين استقرارك ويمكن أن يخفف الألم.

- جراحة الركبة

لن يحتاج معظم الأشخاص الذين يعانون من آلام الركبة إلى إجراء عملية جراحية، ولكن قد يقترحها الطبيب إذا كان الألم شديدًا ولم تساعد العلاجات الأخرى في التخفيف، وقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية في الركبة لإصلاح رباط تالف أو كسر في العظام أو إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الشديد.

- تنظير مفصل الركبة

هو النوع الأكثر شيوعًا من جراحات الركبة، حيث سيقوم الجراح بعمل بضع شقوق صغيرة (قطع) في الجلد حول ركبتك ثم إدخال أداة خاصة تسمى منظار المفصل يتضمن كاميرا وضوءًا يسمح للجراح برؤية وإصلاح الضرر داخل ركبتك.