شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين فيتامين د2 ود3.. وفوائدهما الصحية للجسم والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، خاصة صحة العظام، ووظيفة المناعة، والعمليات الأيضية المختلفة، وهناك نوعان رئيسيان من فيتامين د مهمان لصحة الإنسان: فيتامين د2 المعروف باسم(إرجوكالسيفيرول) وفيتامين د3 المعروف باسم (كوليكالسيفيرول)، وفي حين أن كلا النوعين يؤديان وظائف مماثلة في الجسم، إلا أن هناك اختلافات في مصادرهما، واستقلابهما، وفعاليتهما، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيتامين د2

يتم تصنيع فيتامين د2 بواسطة النباتات عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، على وجه التحديد، يتم إنتاج فيتامين د2 من الإرجوستيرول، وهو مركب موجود في الفطريات والخميرة، وعندما تتعرض بعض الفطريات أو الخميرة للأشعة فوق البنفسجية، يتحول الإرجوستيرول إلى الإرجوكالسيفيرول، والذي يستخدم بعد ذلك كمكمل غذائي أو مدعم في الأطعمة.

ويتم تدعيم العديد من الأطعمة بفيتامين د2، مثل بعض منتجات الألبان (مثل الحليب والزبادي)، وعصير البرتقال، وحبوب الإفطار، كما أن فيتامين د2 متاح كمكمل غذائي، غالبًا في شكل أقراص أو كبسولات.

كيف يعمل فيتامين د2 في الجسم؟

بمجرد تناوله، يخضع فيتامين د2 لعمليات التمثيل الغذائي في الكبد والكليتين ليصبح نشطًا بيولوجيًا.

فيتامين د3

فيتامين د3 أو كوليكالسيفيرول هو فيتامين د الذي يصنعه جلدنا بشكل طبيعى، وفيتامين د3 هو الشكل الطبيعي لفيتامين د الموجود في الأطعمة الحيوانية والذي يتم تصنيعه في الجلد استجابة للتعرض لأشعة الشمس، فعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية، يخضع مشتق الكوليسترول المسمى7-ديهيدروكوليسترول لتفاعل كيميائي لإنتاج فيتامين د3.

أين يمكن أن نجد فيتامين د3؟

يوجد فيتامين د3 بكميات صغيرة في بعض الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والتونة) وصفار البيض والكبد، وتتوفر مكملات فيتامين د3 على نطاق واسع وغالبًا ما يوصى بها للحفاظ على مستويات كافية، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من تعرض محدود لأشعة الشمس.

كيف يعمل فيتامين د3 في الجسم؟

على غرار فيتامين د2، يخضع فيتامين د3 لعمليات التمثيل الغذائي في الكبد والكليتين ليصبح نشطًا بيولوجيًا.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لفيتامين د2 وفيتامين د3

- يلعب كل من فيتامين د2، د3 دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم وتعدين العظام، وبالتالي دعم صحة الهيكل العظمي وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

- تعتبر المستويات الكافية من فيتامين د2 ود3 مهمة للأداء المناعي الأمثل، حيث تساعد على تعديل الاستجابات المناعية وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

- يرتبط فيتامين د3 بتحسين قوة العضلات ووظيفتها، وهو أمر مهم للحركة العامة وتقليل خطر السقوط، وخاصة عند كبار السن.

- هناك أدلة تشير إلى أن فيتامين د3 قد يلعب دورًا في تنظيم الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الفوائد بشكل واضح.