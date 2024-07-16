شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الربو منزليًا بنصائح سهلة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:00 ص
الربو هو حالة صدرية وتنفسية مزمنة، يعانى منها الكثير من الأشخاص، وتختلف حدة هذه الأعراض من شخص إلى آخر ومن مريض ربو لآخر.
ووفقًا لتقرير نشر في موقع "فيري ويل هيلث" الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض وعلاجها، فإن الربو له الكثير من العلامات والأعراض والتي من بينها أن يعانى المريض من حالة سعال شديد متتالى وحاد، مع سماع صفير من الصدر، كذلك صعوبات حادة في التنفس وكذلك شعور بضيق في الصدر، ومعها الكثير من الأعراض الأخرى، ويمكن أن يصاب هؤلاء بهذه النوبة الربوية نتيجة الكثير من المثيرات للحساسية مثل الغبار على سبيل المثال، وكذلك عند ممارسة الرياضة بشكل عنيف.علاج الربو منزليا بنصائح سهلة
أشار التقرير كذلك إلى أن علاج الربو ونوباته المزمنة يمكن تدريجيًا من خلال بعض المشروبات الصحية التي تساعد على تخفيف حدة الأعراض، وتقلل من الأزمة وحدتها وشدتها، ومن أهم هذه المشروبات الصحية الت تساعد على علاج الربو وأعراضه:
- عصير الطماطم الطبيعى والصحى اللذيذ الطعم، الخفيف على المعدة، فهو يحتوى على نسب عالية جدًا من الفيتامينات خاصة فيتامين أ ويحتوى على الكثير من الألياف، هذا المزيج الرائع يساعد على تقوية الجهاز التنفسى وتقليل حدة أعراض النوبة الربوية
- المياه الصحية التي لا غنىى عنها، كلما تناولت المياه كلما أصبحت أكثر ترطيبا، وبعيدًا أكثر عن الجفاف وعطش الجسم، ترطيب جسمك الدائم بالمياه وشربها المتتالى والمتفرق على مدار ساعات اليوم يساعد على التخلص من أعراض الربو الشديدة
- وجد أيضًا أن القهوة وهذا الفنجان الصباحى قد يساعدك على السيطرة على أعراض الربو وعلاج الربو ومشكلاته
- الشاي الأخضر أحد أهم المشروبات الصحية التي تعزز مضادات الأكسدة في الجسم وتساعد على علاج أعراض الربو
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