شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من تعرق القدمين؟.. تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تعرق القدمين مشكلة شائعة، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا أو البيئات الرطبة، يمكن أن تؤدي إلى رائحة غير مرغوب فيها، وتهيج الجلد، وحتى العدوى الفطرية إذا تُركت دون علاج وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

نصائح للتعامل مع تعرق القدمين

يجب عليك اختيار الجوارب التي تمتص الرطوبة والمصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن أو الصوف أو الخيزران. كما يجب عليك تجنب الأقمشة الصناعية التي قد تحبس الحرارة والرطوبة، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

تأكد من أن حذائك مصنوع من مواد قابلة للتنفس، مثل الجلد أو الشبكة، فهذا يسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل حول قدميك، تأكد من تجنب ارتداء نفس الحذاء كل يوم، لأن هذا قد يمنع التجفيف المناسب بين الاستخدامات.

من الأمور الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار غسل قدميك يوميًا بصابون لطيف ومضاد للبكتيريا وتجفيفهما جيدًا. يمكن أن يساعد هذا في منع نمو البكتيريا والفطريات التي تساهم في رائحة القدم.

وضع مضاد للتعرق قبل الذهاب إلى النوم ثم غسله في الصباح، يعد وضع مضاد للتعرق الذي يُباع دون وصفة طبية أو بوصفة طبية على قدميك أمرًا ضروريًا.

يمكنك أيضًا وضع بودرة القدم أو بودرة التلك على قدميك وداخل حذائك. يمكن أن تساعد البودرة على امتصاص الرطوبة الزائدة وتقليل الاحتكاك، مما قد يؤدي إلى تفاقم تعرق القدمين.

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تحفيز استجابة الجسم للتعرق، بما في ذلك التعرق المفرط في القدمين. مارس تقنيات تخفيف التوتر، مثل التأمل،التنفس العميق، أو اليوغا، للمساعدة في تنظيم استجابة الجسم للتعرق.

لا تنسي شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، فهو يساعد في تنظيم إنتاج العرق بشكل عام في جسمك، بما في ذلك قدميك.