شكرا لقرائتكم خبر عن حب الشباب الكيسى .. هل يترك علامات وندبات على الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

حب الشباب أنواع وأشكال، يصيب الكبار والصغار وفى جميع المراحل العمرية قد تجد الحبوب والبثور منتشرة في كل مكان في الجسد، خاصة أن له أماكن يظهر بها في الجسم ومنها الوجه والجبهة، الظهر والكتفين أيضًا من الأماكن المعروف الإصابة بحب الشباب بها، وغيرها الكثير من الأماكن الأخرى.

وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن الإصابة بحب الشباب والبثور المختلفة إلى الكثير من العوامل منها مدى حساسية الجلد وقدرته على التعامل مع البثور والحبوب، فضلاً عن التغيرات الهرمونية وكذا الاضطرابات والأمراض التي تصيب البعض، فاضطرابات نفسية قد تلعب دورًا، أو اضطرابات المتلازمات مثل تكيس المبايض وغيرها الكثير من الأسباب والعوامل.

وتابع التقرير أن هناك نوعا عميقا وشديد التأثير من أنواع حب الشباب والتي من بينها حب الشباب الكيسى العميق، ذاك النوع شديد التأثير، يظهر على البشرة في شكل عميق وظاهر، وملتهب للغاية، وقد يمتلئ بالقيح أو السوائل، وهو نوع من أنواع حب الشباب في أشد وأقوى أشكاله.

تابع التقرير أن هذا النوع من حب الشباب يخلف على الدوام ندبات دائمة لا يختفى تأثيرها نتيجة تأثيره القوى والعميق، حتى بعد علاجه، يكون في الغالب علاج هذه الحالات بشكل مكثف وعلى فترات طويلة، يقوم فيها الطبيب بتصريف السوائل والصديد من البثور وحب الشباب وبدء العلاج بعدها لتصريف هذه السوائل والتخلص من تأثيرها، وبعدها يلجأ البعض لإجراء بعض الخطوات العلاجية لمحاولة تقليل حدة أثر الحبوب، فقد يتم حقن الأكياس والحبوب بحقن مليئة بمواد كورتيكوسترويدية لمحاولة علاجها العميق .