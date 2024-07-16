شكرا لقرائتكم خبر عن علاج آلام المعدة.. 10 مشروبات هتخلصك من عسر الهضم والانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون التعامل مع آلام المعدة أمرًا مزعجًا للغاية، وفي حين أن بعض آلام المعدة تكون خفيفة وتختفي بسرعة، فقد تتطلب آلام أخرى القليل من المساعدة لعلاج الأعراض الشديدة، وحسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، فإن بعض المشروبات يمكن أن توفر الراحة وتساعد في تهدئة آلام المعدة.

فيما يلى.. 10 مشروبات صحية تساعد في تخفيف وتهدئة آلام المعدة: النعناع

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للتشنجات يمكن أن تساعد في استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي، مما يقلل من التشنجات والانتفاخ.

شاي الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل للمساعدة في الهضم وتخفيف الغثيان، ويمكن أن يساعد شاي الزنجبيل في تقليل الالتهاب في بطانة المعدة وتخفيف التقلصات.

شاي البابونج

يتمتع البابونج بخصائص مضادة للالتهابات والتشنجات، مما يساعد على استرخاء عضلات المعدة وتقليل التقلصات، كما أن له تأثيرًا مهدئًا، مما قد يكون مفيدًا لآلام المعدة المرتبطة بالتوتر.

ماء الليمون الدافئ

يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ بالليمون على تحفيز عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ، حيث يحتوي عصير الليمون على حمض السيتريك، الذي يمكن أن يساعد في تحييد أحماض المعدة وتعزيز إنتاج العصارات الهضمية.

عصير الموز

الموز سهل الهضم وغني بالبوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في تجديد الإلكتروليتات المفقودة أثناء آلام المعدة، ويمكن أن يساعد عصير الموز مع الزبادي الغنى بالبروبيوتيك أيضًا في تهدئة المعدة.

مشروب خل التفاح

يمكن أن يساعد خل التفاح المخفف بالماء في موازنة مستويات حمض المعدة وتحسين الهضم، حيث إن لخل التفاح خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد في تخفيف أعراض عسر الهضم أو آلام المعدة المرتبطة بالبكتيريا.

شاي بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على خصائص يمكن أن تساعد في تقليل الغازات والانتفاخ وتقلصات المعدة، وغالبًا ما يستخدم شاي بذور الشمر لتعزيز الهضم وتخفيف الانزعاج بعد الوجبات.

شاي جذر عرق السوس

يحتوي جذر عرق السوس على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في بطانة المعدة وتخفيف أعراض عسر الهضم أو حرقة المعدة.

مرق العظام الدافئ

مرق العظام غني بالعناصر الغذائية مثل الجيلاتين والأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد في تهدئة وإصلاح بطانة الأمعاء، إنه لطيف على المعدة ويمكن أن يوفر العناصر الغذائية الأساسية أثناء التعافي من آلام المعدة.

عصير الصبار

يحتوي عصير الصبار على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج المعدة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وقد يكون مفيدًا في تخفيف أعراض ارتجاع الحمض أو التهاب المعدة.