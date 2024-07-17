شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بسرطان القولون لدى الشباب.. كيف تتبع نمط حياة صحيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

سرطان القولون هو نمو الخلايا السرطانية في القولون أو المستقيم بالجهاز الهضمي، وتشمل الأعراض وجود دم في البراز وألم في البطن وفقر الدم والتعب وعدم الراحة في البطن وفقدان الوزن، و اعتمادًا على مرحلة السرطان ومدى انتشاره، يتم اقتراح خيارات العلاج من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي.

وتساهم عوامل نمط الحياة والعادات الغذائية في الإصابة بسرطان القولون لدى الشباب، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القولون لدي الشباب.

أسباب الإصابة بسرطان القولون بين الشباب -نمط حياة متغير

ترتفع معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب بسبب عوامل نمط الحياة المتغيرة، بما في ذلك العادات المستقرة والاختيارات الغذائية السيئة الغنية بالأطعمة المصنعة ومنخفضة الألياف.

-الاستعداد الوراثي

قد يكون لدى بعض الأفراد تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو متلازمات وراثية مثل متلازمة لينش - وهذا يزيد من قابليتهم للإصابة في سن أصغر.

-التشخيص المتأخر:

قد يتم تجاهل الأعراض لدى البالغين الأصغر سنا أو نسبها إلى حالات أقل خطورة، مما يؤخر التشخيص حتى يصل السرطان إلى مراحل متقدمة.

نصائح للوقاية من سرطان القولون لدى الشباب-حمية صحية

يجب علينا التركيز على نظام غذائي غني بالألياف والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مع الحد من اللحوم الحمراء والمصنعة.

-تمرين منتظم

يجب أن نهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

-الكشف الدوري

في حالة وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان أو أعراض مثيرة للقلق، يجب استشارة الطبيب وطلب المشورة من الخبراء في أقرب وقت ممكن.

-تجنب التدخين

يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.

-حافظ على وزن صحي

السمنة هي عامل خطر للإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم. من المهم الحفاظ على وزن صحي.

-التوعية والتثقيف

تعزيز الوعي بين الشباب حول علامات وأعراض سرطان القولون والمستقيم، وتشجيع السلوكيات الصحية الاستباقية والفحوصات المنتظمة للكشف المبكر.

-تعديلات نمط الحياة

تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة متوازن يتضمن تقنيات إدارة الإجهاد والنوم الكافي، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وقد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

