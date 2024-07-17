شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض السل ونصائح للوقاية من المرض والان مع تفاصيل الخبر

السل هو حالة تسبب العدوى في الرئتين والأنسجة الأخرى، وأصيب ما يقدر بنحو 10.6 مليون شخص بمرض السل في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وشمل ذلك أيضًا 5.8 مليون رجل و3.5 مليون امرأة و1.3 مليون طفل، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض السل والوقاية منه، بحسب موقع تايمز ناو.

ورغم أن مرض السل يؤثر عادةً على رئتيك، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على العديد من أعضاء الجسم الأخرى مثل العمود الفقري أو الدماغ أو الكليتين، ويمكن أن تنتشر الحالة من شخص إلى آخر عندما يسعل الشخص المصاب، أو يعطس، أو يغني.

وهذا يضع قطرات صغيرة من الجراثيم في الهواء، وعندما يتنفس الشخص السليم هذه القطرات، تدخل الجراثيم إلى الرئتين مما يؤثر في النهاية على الشخص السليم.

الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو أولئك الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسلهناك أدوية يمكنها علاج هذه الحالة، ولكن هناك بعض أشكال البكتيريا التي لا تستجيب للعلاج.

أعراض السل

تختلف أعراض السل في كل مرحلة.

مرض السل الأولى

هذه هي المرحلة الأولى والتي تعرف أيضًا بالعدوى الأولية. في هذه المرحلة، يعثر الجهاز المناعي على الجراثيم ويلتقطها ويمكنه تدمير الجراثيم تمامًا. ومع ذلك، فإن بعض الجراثيم التي تم التقاطها لا تزال حية وتتكاثر.

بعض الأعراض الشائعة لعدوى السل الأولية هي: حمى منخفضة الشدة، التعب، الكحة.

عدوى السل الكامنة

هذه هي المرحلة التي تليها العدوى الأولية. في هذه المرحلة، تقوم خلايا الجهاز المناعي ببناء جدار حول أنسجة الرئة التي تحتوي على جراثيم السل. ولا تسبب الجراثيم المزيد من الضرر إذا أبقاها الجهاز المناعي تحت السيطرة. ومع ذلك، تميل الجراثيم إلى البقاء. لا توجد أعراض في هذه المرحلة من الإصابة بالسل.

يحدث هذا عندما يكون الجهاز المناعي غير قادر على السيطرة على العدوى التي تسبب العدوى في جميع أنحاء الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن يحدث مرض السل النشط مباشرة بعد الإصابة الأولية أو بعد عدة أشهر أو سنوات من الإصابة الكامنة.

بعض الأعراض الشائعة لعدوى السل الكامنة هي:

سعال

سعال الدم أو المخاط

ألم صدر

ألم مع التنفس أو السعال

حمى

قشعريرة

تعرق ليلي

فقدان الوزن

عدم الرغبة في تناول الطعام

التعب

مرض السل النشط خارج الرئتين

ويمكن أن ينتشر السل أيضًا من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم وهو ما يُعرف بالسل خارج الرئة. تعتمد الأعراض على إصابة الجسم. الأعراض الشائعة لهذه المرحلة هي:

حمى

قشعريرة

تعرق ليلي

فقدان الوزن

عدم الرغبة في تناول الطعام

التعب

لا أشعر أنني بحالة جيدة بشكل عام

ألم بالقرب من موقع العدوى.

المواقع الشائعة لمرض السل النشط خارج الرئتين هي:

الكلى

الكبد

السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي

عضلات القلب

الأعضاء التناسلية

العقد الليمفاوية

العظام والمفاصل

جلد

جدران الأوعية الدموية.

صندوق الصوت، المعروف أيضًا باسم الحنجرة.

مرض السل النشط عند الأطفال

تختلف أعراض مرض السل النشط لدى الأطفال

الأعراض لدى المراهقين مشابهة لتلك الموجودة لدى البالغين.

قد تشمل الأعراض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 12 عامًا حمى متواصلة وفقدان الوزن.

الأعراض عند الرضع هي أن الطفل لا ينمو أو يزيد وزنه كما هو متوقع. أيضًا، قد يعاني الطفل من أعراض تورم في السائل حول الدماغ أو الحبل الشوكي، بما في ذلك:

أن يكون بطيئا أو غير نشط

متطلب بشكل غير عادي

القيء

التغذية السيئة

انتفاخ بقعة ناعمة على الرأس

ردود الفعل السيئة.

أسباب مرض السل

يحدث مرض السل بسبب بكتيريا تسمى المتفطرة السلية. يقول الخبراء إن الشخص المصاب بعدوى السل الكامنة لا يمكنه نقل المرض إلى أشخاص آخرين. عادةً لا يتمكن الشخص الذي يتناول أدوية لعلاج مرض السل النشط من نقل المرض بعد 2 إلى 3 أسابيع من العلاج.

الوقاية من مرض السل

تحقق هنا من الطرق المختلفة للوقاية من مرض السل، كما يقترحها الأطباء.

التطعيم: يمكن للقاح Bacille Calmette-Guérin (BCG) أن يمنع الأشكال الحادة من مرض السل لدى الأطفال، على الرغم من أن فعاليته تختلف لدى البالغين.

مكافحة العدوى: ينتشر مرض السل عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بمرض السل. يمكن لتدابير مثل التهوية وعزل مرضى السل واستخدام الكمامات أن تقلل من انتقال العدوى.

الكشف المبكر والعلاج: التعرف الفوري على حالات السل وعلاجها يمكن أن يمنع انتشاره.

