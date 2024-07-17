شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة القابضة”: آلية جديدة للترقيات.. وتعويض عن الإجازات بحد أقصى 180 يومًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكدت وزارة الصحة أن شركة الصحة القابضة تعمل على تطوير آلية جديدة للترقيات تعتمد على الأداء الوظيفي للموظف، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور اعتمادها. كما ستقوم الشركة بتعويض موظفي الخدمة المدنية عن رصيد إجازاتهم وفقًا للنظام الوظيفي السابق، بحد أقصى 180 يومًا.

وأشارت الوزارة إلى أن موظفي التشغيل الذاتي سيحتفظون بعضويتهم في نظام التأمينات الاجتماعية، وستعتبر خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

من جانبه، خصص تجمع الشرقية الصحي، 24 مركزًا للعناية بالموظف، وذلك بالتزامن مع بدء عمل منصة نقل الموظفين من التجمع إلى شركة الصحة القابضة في كافة المستشفيات التابعة له.

الرد على استفسارت الموظفين

وعمل ”صحي الشرقية“، خلال فترة إرسال العروض الوظيفية الجديدة، على استقبال كافة استفسارات الموظفين واستعلاماتهم فيما يتعلق بالعروض وما تتضمنها، وذلك من خلال 24 مركزًا للعناية بالموظف والموزعة على مستوى مستشفيات تجمع الشرقية الصحي الرئيسية، 11 منها في المستشفيات الطرفية التابعة له، بالإضافة للمقر الرئيسي للتجمع بالدمام، والتي يعمل بها عددًا من أخصائي الموارد البشرية الذي يجيبون على استفسارات الموظف وتوجيهه وحل جميع التحديات التي يواجهها خلال هذه الفترة.

ويُعد تجمع الشرقية الصحي من أوائل التجمعات الصحية على مستوى المملكة، التي تنضم إلى شركة الصحة القابضة بعد اجتيازه لكافة المعايير التي تؤهله للانضمام وبدء ممارسة صلاحياته كمؤسسة صحية مستقلة تعمل على إدارة 22 مستشفى وأكثر من 120 مركزًا صحيًا، وتسعى لضمان توفير الرعاية الصحية بأعلى مستوى وأعلى جودة للمستفيدين في كافة المنشآت التابعة لها.

التزام العدالة بتحويل الموظفين

وأكدت وزارة الصحة التزامها بضمان عدالة وشفافية عملية تحول موظفيها إلى شركة الصحة القابضة، وذلك من خلال وضع معايير واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن المعايير ستأخذ في الاعتبار المؤهلات والخبرات وتقييم الأداء الوظيفي وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعاملين في المجال الصحي، فيما ستشمل المعايير للكادر الإداري المؤهلات والخبرات وتقييم الأداء الوظيفي.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي استبعاد لمؤهلات معينة ولا حد أدنى للمؤهل للانتقال إلى الشركة، شرط أن يكون المؤهل متوافقاً مع متطلبات الوظيفة الحالية.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة الصحة القابضة ستبرم عقود عمل مع الموظفين المجتازين للمعايير وفقاً للنظام الوظيفي المعمول به، وأن حقوق العاملين التابعين لنظام العمل والعمال ستكون محفوظة فيما يتعلق برصيد إجازاتهم.

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