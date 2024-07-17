شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أطعمة تضبط ضغط الدم وتحمي القلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت خبيرة طبية عالمية، عن مجموعة من الأطعمة التي تساعد في ضبط مستوى ضغط الدم وتمنع ارتفاعه، كما تعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الطبيبة المتخصصة في أمراض القلب، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أولغا بوكيريا، إنه لمساعدة الجسم على التعامل مع ارتفاع مستوى ضغط الدم، يجب على المصاب الاهتمام بنظامه الغذائي.

وأوضحت أنه على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول فاكهة الرمان والشوكولاتة الداكنة والبقوليات والشوندر (البنجر) والثوم وبذور اليقطين والشيا وعباد الشمس والكتان.

وحثت على تناول الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية وزيت الزيتون والزيتون والخضراوات الورقية الخضراء، أي الأطعمة التي تشكل أساس النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض العصبية والسمنة والسكري، كما يحافظ على الشباب والجمال.

وأشارت بوكيريا إلى أن النوم الجيد والتأمل وممارسة نشاط بدني معتدل يساعد على التحكم بمستوى ضغط الدم أيضا، داعية إلى ممارسة النشاط البدني، مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي السريع.