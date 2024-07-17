شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب جلد الجفن وطرق الوقاية منه فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

أكزيما الجفن، والمعروفة أيضًا باسم التهاب جلد الجفن هى حساسية الجلد الشديدة على جفونك، وعندما يكون السبب هو مادة مسببة للحساسية أو مهيجة، تُعرف الحالة باسم التهاب الجلد التماسي، ويتسبب في جفاف الجلد الموجود على جفنك أو حوله، والحكة، والالتهاب، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض أكزيما الجفن وطرق الوقاية منه، بحسب موقع تايمز ناو.

التهاب جلد الجفن أو الأكزيما هو أحد الحالات الجلدية التي تشتعل بشكل كبير عندما تواجه جفونك مادة أو محفزًا جسديً. تتفاعل جفونك من خلال التحول إلى اللون الأحمر والقشور، وقد تنتفخ.

لماذا يتفاقم التهاب جلد الجفن في الطقس الحار والرطب؟

الرطوبة الشديدة في موسم الحر تؤدي إلى فرك وهرش العينين، ما يسبب هذه الحالة.

يحدث التهاب جلد الجفن نتيجة لسببين هما:

التهاب الجلد التماسي المهيج

يحدث هذا إما بسبب محفز جسدي أو مهيج خارجي مثل مستويات الحرارة الشديدة أو البرودة أو الرطوبة.

الإفراط في غسل يديك بالماء الساخن والصابون، ومستحضرات التجميل أو المكياج مثل الماسكارا والكحل وظلال العيون وواقي الشمس والمنظفات والمبيضات والمواد الكيميائية وما إلى ذلك.

التهاب الجلد التماسي التحسسي

يحدث هذا عندما يتفاعل جهازك المناعي مع مسببات الحساسية، غالبًا ما يحدث التهاب الجلد التماسي التحسسي بسبب مستحضرات التجميل، ولكن هناك مواد أخرى يمكن أن تسببه أيضًا، بما في ذلك المرطبات أو المنظفات أو كريم ما بعد الحلاقة أو كريم العين.

المعادن مثل النيكل الموجود في الملقط، ومجعد الرموش، وصبغات الشعر، وعث الغبار يمكن أن تسبب أيضًا حساسية في جفونك.

كيف يبدو التهاب جلد الجفن

وفقًا للخبراء، إذا كنت تعاني من أعراض التهاب جلد الجفن، فقد يكون لديك:

طفح جلدي أحمر

شعور حارق حول عينيك

الجلد متقشر وجاف

الشعور بالحرقة

تورم والتهاب حول عينيك

ألم شديد وعيون دامعة

الحكة والبثور

طرق الوقاية من التهاب جلد الجفن

يقول الأطباء إنه يمكنك الوقاية من التهاب جلد الجفن إذا عرفت سببه وتجنبت مسبباته، وخاصة مستحضرات التجميل في الرياح الموسمية. وبصرف النظر عن ذلك:

استخدم فقط المنتجات المصنوعة للبشرة الحساسة

قم بحماية جفونك من خلال ارتداء النظارات الواقية عند الخروج تحت المطر أو الشمس أو المناطق المتربة

تجنب خدش أو فرك جفونك بقوة

تأكد من غسل يديك بشكل صحيح قبل لمس جفونك