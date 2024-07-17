شكرا لقرائتكم خبر عن النقرس عند الأطفال.. أعراض يجب الانتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

النقرس أحد أهم أشهر الأمراض التي يعانى منها الكثيرون، والصغار أيضا عرضة للإصابة بهذا المرض، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ميديكال نيوز تو داى الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، الذى أكد على أن هذا المرض عبارة عن التهاب مفصلى معروف، هو أكثر شيوعا بين الكبار، ولكنه يصيب الصغار كذلك.

وفقا للتقرير فإن النقرس يؤدى إلى زيادة حمض البوليك في الجسم، مما يؤثر سلبا على المفاصل، يصاب الشخص بالنقرس عند الولادة، ولكن تزيد حدته ومشكلاته عند التقدم في العمر.

من أبرز أعراض النقرس عند الأطفال :

الام حادة في الجسم والمفاصل لدى الطفل الكبير الذى يمكنه الشكوى من الألم

تورمات ملحوظة في المفاصل

السخونة التي تصدر منها

الاحمرار لدى بعض المرضى في المفاصل

ومن أبرز عوامل وأسباب الإصابة بالنقرس، أن يكون الطفل يعانى من أحد هذه المشكلات المرضية :

مرض أو مشكلة كلوية

مرض بالقلب

متلازمة داون

أو متلازمة الآيض

أو الزيادة الحادة في الوزن لدى الطفل



ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بضبط معدلات طعام الطفل ونوعياته وذلك ليتمتع بوزن جيد ومناسب، وتقليل حدة الإصابة بالسمنة والبدانة لأنها ترفع فرص الإصابة بالنقرس لديه، كذلك ضرورة تناول طعام صحى خال من الأطعمة التي تزيد حمض اليوريك في الجسم، ولذا لا بد من أن يتابع الطفل مريض النقرس لدى مختص تغذية يساعده على تناول طعاما صحيا جيدا يساعده على إدارة مرضه.