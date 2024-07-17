شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب البيتزا.. كيف تأكل المعجنات من غير ضرر صحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

المخبوزات والمعجنات طعام مفضل لدى الكثيرين، هذا المذاق الحاد والحادق والمسكر معا، يجعله خليطا محببا لدى الكثيرين، لا شك أن للمعجنات أضرار صحية كثيرة، وعند الإفراط في تناولها يصبح الضرر أعمق، فهى مصنوعة كليا من الدقيق الأبيض، والذى يجعل صاحبها عرضة للكثير من المشكلات الصحية الناتجة عن تناولها.

المعجنات والبيتزا وفقا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، تحتوى على الكثير من الدقيق الأبيض، لها بعض الأضرار منها :

رفع معدلات سكر الدم وعدم انضباته

الاضرار بالأمعاء والمعدة فهى تضر بالعملية الهضمية ككل

الإضرار بالوزن، فالزيادة في الوزن أمر مؤكد مع تناول الكثير من المعجبنات

تشعرك بالجوع مرارا وتكرارا فلا يمكن الشعور بالشبع معها

فيما أوضح التقرير أن تناول الكثير من المعجنات مثل الكحك والبسكويت والبيتزا وغيرها ونتيجة السكر المضاف إليها، تصبح عاملا أساسيا في زيادة نسب الدهون الثلاثية في الدم وترفع فرص الإصابة بالمشكلات القلبية كما أن أنواعا كثيرة من المعجنات مثل البيتزا تحتوى على نسب عالية من الصوديوم وسعراتها الحرارية عالية للغاية.

ونصح التقرير بتجنب تناول المعجنات إلا إذا استبدلنا الدقيق الأبيض، بدقيق القمح الكامل، فضلا عن دقيق الشوفان كذلك، وتجنب إضافة اللحوم المصنعة لها لتقليل ضررها، مثل الهوت دوج والببرونى، واستبداله بالجبن قليل الدسم، لا تضيف إليها السكر أو القليل جدا منه، وحاول استبدال السمن والزبد بالقليل من زيت الزيتون أو زيت نباتى خفيف .