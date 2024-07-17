شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب للشعور بالبرودة فى الصيف.. منها قصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن الشعور بالبرد خلال فصل الشتاء أمر طبيعي تمامًا، إلا أن بعض الأشخاص يستمرون في الشعور بقشعريرة مستمرة حتى في الصيف. قد يكون عدم تحمل البرد هذا غير ضار، ولكنه أيضًا علامة محتملة على وجود مشكلة طبية كامنة. إذا وجدت نفسك مرتديًا ملابس ثقيلة بينما يشعر الآخرون بالراحة، فمن الجدير إخبار طبيبك بذلك لاستبعاد أي حالات قابلة للعلاج. وفقا لما نشره موقعhealthshots

الحالات القابلة للعلاج 1 - الشعور بالبرد في جميع الأوقات قد يكون علامة على قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية، المعروف أيضًا باسم الغدة الدرقية غير النشطة، هو حالة طبية تحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية اللازمة لتنظيم عملية التمثيل الغذائي ودرجة الحرارة. وبالتالي، فإن انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية.

يمكن التعرف على هذه الحالة من خلال أعراض أخرى، بما في ذلك التعب، وانخفاض معدل ضربات القلب، والإمساك، ومشاكل الدورة الشهرية، وتغيرات المزاج.

2 - قد تكون مصابًا بفقر الدم

فقر الدم هو مشكلة صحية عالمية تؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار والفتيات المراهقات أثناء فترة الحيض والنساء الحوامل والنساء بعد الولادة. وفقًا لـمنظمة الصحة العالمية40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا، و37% من النساء الحوامل، و30% من النساء في الفئة العمرية بين 15 و49 عامًا في جميع أنحاء العالم يعانون من فقر الدم.

تحدث الأنيميا عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين فيها أقل من المعدل الطبيعي. تساعد خلايا الدم الحمراء في الدورة الدموية وحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ولهذا السبب فإن نقص خلايا الدم الحمراء لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم يمكن أن يؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم، مما يجعلهم يشعرون بالبرد.

3 - ضعف الدورة الدموية

يتألف الجهاز الدوري من الأوعية الدموية التي تحمل الدم بعيدًا عن القلب وإليه. تساعد الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم على نقل الأكسجين والعناصر الغذائية وغيرها من المواد المهمة من القلب عبر الأوعية الدموية إلى بقية الجسم. وبالتالي، فإن انخفاض تدفق الدم بسبب ضعف الدورة الدموية يمكن أن يتسبب في شعور الأطراف، مثل الأصابع وأصابع القدمين واليدين والقدمين، بالبرودة بشكل كبير.

4 - الجفاف

يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى برودة الأطراف، أي برودة اليدين والقدمين. وذلك لأن جسمك عندما يعاني من الجفاف يعطي الأولوية لتدفق الدم نحو مركز الجسم للحفاظ على عمل القلب والدماغ والأعضاء الأساسية الأخرى بشكل صحيح، بدلاً من السماح له بالتدفق نحو الأطراف. يؤدي انخفاض تدفق الدم هذا إلى برودة المنطقة حتى عندما تظل درجة حرارة الجسم الأساسية طبيعية.

5 - عدم تناول ما يكفي من الطعام

إذا كنت تشعر بالرعشة باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على قلة تناول الطعام. من المهم أن تفهم أن جسمك يحتاج إلى حرق كمية معينة من السعرات الحرارية لتوليد الحرارة والحفاظ على درجة حرارة معتدلة.درجة حرارة الجسم الصحيةعندما تتخطى وجبات الطعام، يحتفظ الجسم بالطاقة بشكل طبيعي، مما ينتج حرارة أقل.