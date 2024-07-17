كامالا هاريس تدعُو المرشح لمنصب نائب ترامب إلى مناظرة

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن"، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اقترحت إجراء مناظرة مع السيناتور الجمهوري جي دي فانس، المرشح الجديد لمنصب نائب الرئيس في فريق دونالد ترامب، على شبكة "سي بي اس نيوز".

دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيناتور عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، المرشح الجديد لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة في فريق الرئيس السابق دونالد ترامب، لمناظرة في 13 أغسطس المقبل

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مسؤول في حملة بايدن الانتخابية، إن هاريس، طلبت من جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب ترامب، الانضمام إلى مناظرة في 13 أغسطس وتستضيفها شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن فانس تجاهل اتصالا هاتفيا من هاريس، لإجراء مناظرة تلفزيونية.

وكشفت الشبكة الأمريكية، أن فانس لم يرد على الاتصال الهاتفي من هاريس لأنه جاء عبر رقم مجهول، ما دفعها إلى ترك رسالة صوتية تدعوه فيها إلى مناظرة متلفزة.

يأتي هذا الاقتراح وسط خلافات مستمرة بين الفريقين حول تفاصيل المناظرة المرتقبة بين نائبي المرشحين الرئاسيين، إذ أوضحت المصادر، التي تحدثت لـ "سي إن إن" شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن هاريس وافقت على إجراء المناظرة على شبكة "سي بي إس نيوز" في 23 يوليو أو 13 أغسطس.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن حملة المرشح الجمهوري ترامب، لم ترفض دعوة من محطة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، كما وافقت على دعوة مماثلة من قناة "فوكس نيوز".

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