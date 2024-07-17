7 مكملات غذائية يجب تناولها يوميا لتحسين صحتك الجسدية والنفسية

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تساعد العديد من المكملات الغذائية المهمة جسمك على تعزيز صحته العامة، إلى جانب العناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الغذائية، حيث تلعب كل هذه المكملات دورًا مختلفًا في صحتك الجسدية والنفسية بشكل عام، في هذا التقرير نتعرف على 5 مكملات غذائية تناولها يوميا لتحسين صحتك الجسدية والنفسية بصفة عامة، بحسب موقع "تايمز ناو".

7 مكملات غذائية تناولها يوميا لتحسين صحتك الجسدية والنفسية

المكملات الغذائية الهامة التي يجب عليك تناولها تشمل:

فيتامين د

هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون مهم للغاية لحياتك، حيث يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهو أمر مهم لصحة عظامك كما أنه يقوي عضلاتك ويحركها، ويشكل اتصالات عصبية بالدماغ، ويعزز وظيفة الجهاز المناعي.

فيتامين د يحمي من الالتهابات والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والسكري والخرف.

يوجد فيتامين د على نطاق واسع في صفار البيض والأسماك الدهنية والحليب، وهو مهم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي البشرة الداكنة - الذين هم أكثر عرضة للإصابة بنقصه.

أوميجا 3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية جزءًا من بنية كل خلية في الجسم وهي محملة بالفوائد الصحية.

وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة، فإن تناول 1-1.5 جرام من أوميجا 3 يوميًا يمكن أن يساعدك على تخفيف الالتهاب والتغلب على آلام الدورة الشهرية وتنظيم الهرمونات.

تم العثور على أوميجا 3 في كل من المصادر النباتية والحيوانية مثل المأكولات البحرية والأسماك والزيوت النباتية والمكسرات والكيوي والبابايا والأفوكادو والتوت والبرتقال.

الزنك

الزنك هو معدن أساسي يحسن نوعية حياتك بشكل كبير. فهو يساعد جسمك على محاربة البكتيريا والفيروسات، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويصنع الحمض النووي والبروتينات.

ووفقا للخبراء، فإن تناول 5 ملليجرام من الزنك يوميا يساعد على الوقاية من جميع أنواع الأمراض. يوجد بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء والكاجو والمحار ويساعد على تقوية جهاز المناعة لديك.

فيتامين C

فيتامين C هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي توفر المناعة. وفقا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، فإن فيتامين C يحمي ويعزز صحة الخلايا، ويحافظ على الجلد والعظام والغضاريف، ويساعد الجسم في التئام الجروح.

ويقترح الأطباء أن يتناول الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عامًا ما لا يقل عن 40 ملليجرام من فيتامين سي يوميًا، والتي تشمل الفواكه مثل الموز والبرتقال.

فيتامين ب

تزيد مكملات فيتامين ب المركب من مستويات الطاقة، وتقلل من التوتر، وتعزز المزاج، وتقلل من أعراض القلق أو الاكتئاب. يتكون هذا المكمل من ثمانية فيتامينات ب – والتي تلعب جميعها دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة الجيدة والرفاهية.

المغنيسيوم



المغنيسيوم هو مكمل قوي يساعد على تنظيم صحة قلبك عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما أنه ينظم نومك ويخفف من تشنجات الدورة الشهرية وآلام العضلات بعد التمرين. وفقا للأطباء، يمكن استخراج المغنيسيوم في الغالب من مصادر غذائية مثل الخضار الورقية والبيض. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تناول مكملات المغنيسيوم في المساء لإرخاء العضلات وإراحة أعصابك.

السيلينيوم

السيلينيوم مليء بالقليل من المكسرات واللحوم والحبوب ويساعد على حماية جسمك من الالتهابات المتكررة – والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مميتة ومهددة للحياة. السيلينيوم مصنوع من البروتينات والإنزيمات التي تسمى البروتينات السيلينية، والتي تساعد في إنتاج الحمض النووي والتكاثر واستقلاب هرمون الغدة الدرقية.

كما يحمي السيلينيوم الخلايا من التلف والعدوى ويزيد من تأثيرات مضادات الأكسدة في الجسم.