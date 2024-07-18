مكافأة تصل لـ4 رواتب لموظفي الصحة المنتقلين لـ”القابضة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف وكيل الموارد البشرية في وزارة الصحة عبد الرحمن العيبان، عن صرف “مكافأة انتقال” كمكافأة إضافية لموظفي الخدمة المدنية المنتقلين من وزارة الصحة لشركة الصحة القابضة بحد أقصى 4 رواتب، حسب قرار مجلس الوزراء 616.

يذكر أن مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، وافق على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، وعلى تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى “الصحة القابضة” على ألا يقل راتب الموظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وسيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها.

وعقد المجلس اجتماعه برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، لبحث التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة.

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