“المجلس الصحي” يوجه 6 نصائح للوقاية من أمراض الشرايين التاجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وأوضح في “إنفوجرافيك” عبر منصة “إكس”، أن تلك النصائح تتضمّن: ممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، وخفض مستوى الكوليسترول الضارّ في الدم.

كما تتضمّن التحكم في مستوى: ضغط الدم، والسكر في الدم، إضافة إلى الابتعاد عن التبغ بأنواعه.