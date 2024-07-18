صحة ورشاقة

“المجلس الصحي” يوجه 6 نصائح للوقاية من أمراض الشرايين التاجية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وجّه المجلس الصحي السعودي ستّ نصائح للوقاية من أمراض الشرايين التاجية.

وأوضح في “إنفوجرافيك” عبر منصة “إكس”، أن تلك النصائح تتضمّن: ممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، وخفض مستوى الكوليسترول الضارّ في الدم.

كما تتضمّن التحكم في مستوى: ضغط الدم، والسكر في الدم، إضافة إلى الابتعاد عن التبغ بأنواعه.

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MO Nasa

MO Nasa

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