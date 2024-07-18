شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب انخفاض ضغط الدم ونصائح لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

انخفاض ضغط الدم، المعروف طبياً بـ"هبوط الضغط"، هو حالة يكون فيها ضغط الدم أقل من المعدل الطبيعى، ويمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم حالة طبيعية لبعض الأشخاص، لكن فى حالات معينة يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية تتطلب الاهتمام.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام أهم أسباب انخفاض ضغط الدم وكيفية التعامل معه، ونتناولها فيما يلى..

1. الجفاف

عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل نتيجة التعرق الشديد أو عدم تناول كميات كافية من الماء، ينخفض حجم الدم، ما يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يكون الجفاف نتيجة الإسهال الشديد، القىء، أو التمارين الرياضية الشاقة دون ترطيب كافٍ.

2. مشاكل القلب

يمكن لبعض الحالات القلبية مثل انخفاض معدل ضربات القلب، أمراض صمامات القلب، أو قصور القلب، أن تؤدى إلى انخفاض ضغط الدم، هذه الحالات تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، ما يسبب انخفاضاً فى ضغط الدم.

3. مشاكل الغدد الصماء

بعض الاضطرابات الهرمونية، مثل قصور الغدة الدرقية، قصور الغدة الكظرية (مرض أديسون)، أو انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم)، يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم، وهذه الحالات تؤثر على التوازن الهرموني في الجسم، ما يؤدي إلى تغيرات في ضغط الدم.

4. الحمل

خلال فترة الحمل، يتوسع الجهاز الدوري لدى المرأة الحامل، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، يعتبر هذا الانخفاض طبيعياً ويزول عادة بعد الولادة.

5. نقص التغذية

نقص الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين B12 وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، هذه الفيتامينات ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز الدوري.

6. العدوى الشديدة

في حالات العدوى الشديدة، يمكن أن يحدث انخفاض حاد في ضغط الدم نتيجة للصدمة الإنتانية، وهذه الحالة تتطلب عناية طبية فورية وعاجلة.

7. الأدوية

بعض الأدوية مثل مدرات البول، أدوية ارتفاع ضغط الدم، مضادات الاكتئاب، والأدوية المستخدمة في علاج مرض باركنسون، يمكن أن تسبب انخفاضاً في ضغط الدم كأثر جانبي.

8. النزيف

فقدان كمية كبيرة من الدم، سواء كان نتيجة إصابة أو نزيف داخلي، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل خطير.

كيف يمكن التعامل مع انخفاض ضغط الدم؟

زيادة تناول السوائل.. شرب كميات كافية من الماء، خاصة في الطقس الحار أو أثناء التمارين الرياضية.

التغذية المتوازنة.. تناول وجبات متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

التغيير التدريجي للوضعية.. تجنب الوقوف المفاجئ من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

مراجعة الأدوية.. التحدث مع الطبيب حول الأدوية الموصوفة التي قد تسبب انخفاض ضغط الدم.

العناية الطبية.. في حالات الانخفاض الشديد أو المتكرر لضغط الدم، يجب استشارة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.