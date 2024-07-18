شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة تعزز انتباه وتركيز طفلك اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

الفواكه طعام صحى ومفيد للطفل فى فترة النمو والتطور، فجسم الطفل يحتاج لكل المغذيات بالتساوى، ويحتاج دوما لتدعيم صحته ونموه وتطوره وكذلك انتباهه وقدراته الإدراكية.

الطعام يتحكم بشكل كبير ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز مهارات الطفل وتعزيز بنيته وقوته، وكذلك وظائف جسمه كاملة، وفقا لتقرير نشر فى موقع safes، موضحا أن هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التى تحدث فرقا كبيرا فى مستويات الطفل الإدراكية والجسدية أيضا.

وتابع التقرير أن البرتقال أحد أهم وأبرز هذه الأنواع من الفاكهه، تلك الفاكهة الحمضية الصحية التى يتطلب تناولها خلال الأسبوع أكثر من مرة، وذلك لأن تناول برتقالة واحدة يوميا قد يوفر على الطفل الكثير من المشكلات الصحية، التي قد تصيبه لأن البرتقال يحتوي على نسب عالية جدا من فيتامين ج أو فيتامين سي، وهو ما يعزز من قوة التذكر والقدرات الإدراكية للطفل كذلك تساعده في طور النمو على تعزيز مناعته كما أنها تحسن من وظائف الدماغ لديه، كما أنها تحتوى على نسب عالية من المياه التى ترطب الجسم وتحميه من الجفاف وتعزز من قدرته على الفهم والتذكر.

الجوافة كذلك أحد أهم الخيارات الصحية والمفيدة للغاية التي يجب الاعتماد عليها في تغذية الطفل لأنها تعزز من مناعة الطفل وتحسن من هضمه أيضا، كما أنها تحتوى على كمية من الفيتامينات والسكريات الضئيلة تعمل على تعزيز نمو الطفل وقوته وصلابة جسمه وعدم زيادة وزنه، كذلك تعزيز صحته العامة وقوته وقوة الدماغ والتفكير كذلك.

لذا نصح التقرير بضرورة الاعتماد على إمداد الطفل يوميا بكل المغذيات التي يحتاجها من فيتامينات ومعادن، وكذلك مكملات غذائية إذا تطلب الأمر حتى يحصل على حصته الكاملة يوميا لتعزيز نموه وتطوره.