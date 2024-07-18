شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك هيعمل جراحة.. ضوابط التخدير لتجنب مخاطر البنج والان مع تفاصيل الخبر

قد يحتاج الأطفال إلى الخضوع لإجراء عملية جراحية والحقن بالبنج، حيث من المهم التأكد من أن التخدير آمن وفعال، وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على طرق تخدير الأطفال بشكل آمن علي صحتهم.

وتخدير الأطفال، مجال متخصص يركز على توفير تخدير آمن وفعال للأطفال الذين يخضعون لإجراءات مختلفة، وتعد الاعتبارات التشريحية والفسيولوجية الفريدة لدى الأطفال تجعل هذا مختلفًا تمامًا عن تخدير البالغين.

في التخدير عند الأطفال، من المهم تحقيق التوازن بين السلامة والفعالية لضمان تحقيق أقصى قدر من النتائج.

- موازنة السلامة والكفاءة

تبدأ عملية ضمان السلامة في التخدير عند الأطفال بإجراء تقييم دقيق قبل الجراحة. وخلال هذا التقييم، يهدف طبيب التخدير إلى تقييم الطفل بشكل شامل، واستبعاد التشوهات الخلقية، والتحقق من الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي. وبمجرد إجراء تقييم شامل قبل الجراحة، يتم وضع خطة تخدير مصممة خصيصًا للطفل.

- تقدمات تكنولوجية

ساهمت التطورات الحديثة في التكنولوجيا بشكل كبير في تحسين سلامة التخدير عند الأطفال، فقد أدت الأجهزة التي تعمل على تحسين إدارة مجرى الهواء وجعل القسطرة الوريدية أكثر دقة، إلى جانب أنظمة المراقبة وأجهزة التحذير الأفضل، إلى تعزيز ملف السلامة العام. كما كان تطوير عوامل التخدير الأقصر أمدًا والأكثر أمانًا عاملاً رئيسيًا في تحسين السلامة.

- تقنيات إدارة الألم

لقد شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام تقنيات التخدير الإقليمي الموجهة بالموجات فوق الصوتية لإدارة الألم عند الأطفال، وقد أدى هذا النهج إلى تقليل كمية المواد والأدوية المسكنة الأخرى المستخدمة، مما أدى إلى أوقات تعافي أسرع وتجربة أكثر متعة للمريض.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد إبراهيم علي استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، أن التخدير يعد من الخيارات الأخيرة للطفل، فقبل إتمامه عمر السنتين يشكل خطرا عليه، ولكن في بعض الأحيان بتطلب خضوع الطفل لعملية جراحية وهذا يستلزم التخدير.

وأضاف استشاري طب الأطفال، أن الطب الحديث وضع بروتوكولات مناسبة لعمر الطفل الذي يحتاج للبنج، فيتم تحقيق الفعالية في التخدير للأطفال من خلال بروتوكولات التخدير المناسبة للعمر واستراتيجيات إدارة الألم المختلفة، مما يؤدي إلى التعافي السريع والحد من الألم الشديد بعد العملية، وهذا يعني أن جرعة البنج يتم تحديها وفقا لعمر الطفل.

وأشار إلي أنه يتم إعطاء الطفل بنج بسيط أو استنشاق البنج حتي لا يؤثر علي صحته ويسبب له أي مضاعفات، ويتك إصافة المسكنات المناسبة لعمره حتي نستطيع تخفيف الألم لديه.

