شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنظيف الأسنان بالخيط يحافظ على صحة الأمعاء؟.. الطب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن تنظيف أسنانك بالفرشاة أمر بديهي، فإن استخدام خيط تنظيف الأسنان غالبًا ما يتم تجاهله، لكنه يغير قواعد اللعبة لصحة أمعائك، كما يكشف الخبراء.

وفقا لموقع " ان دى في " كشف خبراء التغذية بأن صحة الأمعاء الجيدة تبدأ بصحة الفم الجيدة، فيمكن أن تؤدي نظافة الفم السيئة إلى مشاكل صحية في الأمعاء، مما يجعل استخدام خيط تنظيف الأسنان عادة حيوية يجب تبنيها.

فوائد استخدام خيط تنظيف الأسنان:

يحارب أمراض اللثة

يمكن أن يؤدي تراكم البلاك من جزيئات الطعام إلى انتقال البكتيريا إلى المعدة عندما نمضغ الوجبات، يعمل خيط تنظيف الأسنان على إزالة البلاك، مما يحافظ على صحة اللثة والأمعاء.

نفس منعش

يمكن أن تتسبب جزيئات الطعام العالقة بين الأسنان في رائحة الفم الكريهة، يعمل خيط تنظيف الأسنان على إزالة هذه الجزيئات، مما يجعل فمك منتعشًا برائحة النعناع. كما أنه يزيل البكتيريا الضارة ويساعد البكتيريا الجيدة في أمعائك.

بعض النصائح الفعالة للحفاظ على نظافة الفم الجيدة عند الأطفال

الخطوة الأولى هي تشجيع طفلك على اتباع ممارسات النظافة الجيدة، مثل تنظيف أسنانه بشكل صحيح، سواء في الأمام أو الخلف، لمدة 2-3 دقائق، مرتين يوميًا.

كما أن فحص الأسنان بشكل دوري أمر ضروري، وأوصت بزيارة طبيب الأسنان مرة في السنة لتجنب أي مشاكل في الفم.

يمكن أن يساعد الحد من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية، وخاصة الحلوى اللزجة والصمغية، على منع تسوس الأسنان.