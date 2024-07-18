شكرا لقرائتكم خبر عن التعافى من السرطان.. طرق للحفاظ على صحة جسمك بعد العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج التعافي من السرطان إلى خطة صحية طويلة المدى منسقة بعناية حتى تتمكن من الاستمتاع بالسنوات المقبلة، ووفقا للخبراء، فإن التوصيات المقدمة للناجين من مرض السرطان لا تختلف عن تلك المقدمة لأي شخص يريد أن يعيش حياة بصحة جيدة، بالنسبة للناجين من السرطان، يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تحسن نوعية حياتك، وتساعدك على تحسين صحتك، بحسب موقع تايمز ناو.

ممارسة الرياضة بانتظام

بعد انتهاء علاج السرطان، يمكن أن تشعر بالتعب والإرهاق، لذلك، قد يكون من الصعب أن تكون لائقًا بدنيًا في البداية، لكن النشاط البطيء والمنتظم يمكن أن يساعد في تحسين صحتك وتعزيز الطاقة والحركة والتخلص من القلق والاكتئاب والأعراض الأخرى المرتبطة بالسرطان.



ووفقا للخبراء، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد أيضا على تقليل خطر تكرار المرض وتحسين البقاء على قيد الحياة بعد السرطان. ابدأ بحركات بطيئة، ثم قم بالزيادة تدريجيًا مع مرور الوقت. الهدف الجيد على المدى الطويل هو 30 دقيقة أو أكثر من النشاط اليومي الذي يتضمن المشي)، وأنشطة القوة مثل التمدد، واستخدام أشرطة المقاومة مرتين على الأقل في الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن مرض السرطان بالإضافة إلى الآثار الجانبية للعلاج إلى مشكلات متعلقة بالوزن، مما يجعل فقدان الوزن صعبًا بالنسبة للعديد من الناجين. كما أن شكل جسمك يمكن أن يتغير بشكل طبيعي بعد الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فإن محاولة الحفاظ على الوزن تحت السيطرة هي واحدة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين صحتك العامة ونوعية حياتك.



لذلك، تأكد من تجنب المشروبات والأطعمة السكرية، وتنظيم نومك، و التحكم في كميات الطعام عندما يتعلق الأمر بتناول وجبات الطعام، والحد من وقت الشاشة.

اعتني بصحتك النفسية

أي نوع من الأمراض يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العقلية خاصة السرطان، بمجرد تعافيك، اجعل صحتك العقلية أولوية لتخفيف التوتر والقلق والاكتئاب والمشاكل ذات الصلة التي كانت لديك. إذا شعرت يومًا أنك قد تحتاج إلى المساعدة، فتواصل مع طبيب نفسي يمكن أن تساعدك العلاجات، مثل العلاج بالكلام والأدوية، على الشعور بالتحسن.

لا تدخن

في حين أن التوتر والإحباط الناتج عن تشخيص السرطان وعلاجه يمكن أن يدفعك إلى التدخين، فمن المهم الإقلاع عنه وعدم البدء فيه من أجل صحتك. وفقًا للدراسات، يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان ثانٍ وأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تؤثر أيضًا على الناجين.



على الرغم من صعوبة الإقلاع عن التدخين، إلا أنه ليس مستحيلًا - تأكد من الابتعاد عن التدخين وحاول تجنب التدخين السلبي.

تناول الأطعمة الصحية والطازجة

على الرغم من أنه قد يكون من المفاجئ أن نسمع أن النظام الغذائي الصحي للناجين هو نفسه بالنسبة لأي شخص آخر. ركز أكثر على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا.

تأكد من الحد من استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

ويقترح الأطباء أيضًا التقليل من تناول الوجبات السريعة والوجبات التي يتم شراؤها من المتاجر. بدلًا من ذلك، حاول التخطيط وإعداد وجبات الطعام في المنزل.

