5 أطعمة توفر راحة فورية من الحموضة وحرقة المعدة

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نصاب جميعًا بالحموضة أو حرقة المعدة في وقت ما بسبب الإفراط في تناول الطعام وتسبب الحموضة ألمًا حارقًا في صدرك، والذي قد يكون علامة على مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المريء - وهي حالة مزمنة تؤدي إلى آلام المعدة وعدم الراحة، وفقًا للأطباء، فإن دمج الأطعمة التي تمنع حرقة المعدة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إدارة الأعراض وتحسين نوعية حياتك، بحسب موقع تايمز ناو.

أطعمة توفر راحة فورية من الحموضة وحرقة المعدة العسل



العسل هو وسيلة رائعة لإدارة ارتجاع الحمض لأنه يساعد على تغطية بطانة المعدة والمريء. الغلاف الذي يشكله يمنع الطعام والعصائر من الصعود إلى المريء.

كما أنه يحيد حمض المعدة لأنه يحتوي على السكر مما يقلل من الحموضة. كما أن وجود خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمنع تلف خلايا الجهاز الهضمي الناجم عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في الارتجاع.

منتجات الألبان

على عكس الاعتقاد السائد بأن منتجات الألبان تساهم في مشاكل المعدة، يقول الخبراء إن منتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن تساعد في تخفيف نوبات حرقة المعدة. يمكنك تناول الأطعمة والمشروبات مثل الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم أو المشروبات المصنوعة من الحليب والزبادي والآيس كريم والجبن.



نظرًا لأن معظم منتجات الألبان مليئة بالكالسيوم والبروبيوتيك، فإن هذه العناصر الغذائية تغطي بطانة المريء وتقلل من التهيج وحرقة المعدة على الفور. أيضًا، وفقًا لخبراء التغذية، فإن المحتوى العالي من الكالسيوم في الحليب يخفف بشكل كبير من حموضة المعدة.

الفواكه

تعد العديد من الفواكه غير الحمضية من بين أفضل الخيارات عندما تبحث عن تخفيف حرقة المعدة أو تخفيف الحموضة على الفور. عدد قليل منهم ما يلي:

تفاح

موز

العنب

البطيخ، بما في ذلك الشمام، والبطيخ

الكمثرى

قال الأطباء أن الفواكه تحتوي على مركبات طبيعية تخفف الحموضة لأنها محملة بالألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وقد تكون أقل عرضة للتسبب في ارتجاع الحمض من الأطعمة التي تحتوي على دهون وسكر مضافين.

اللحوم الخالية من الدهون

عندما تعاني من حرقة المعدة، فإن تناول اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي أو السمك يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن. وفقًا للأطباء، عند تحضير اللحوم الخالية من الدهون أو المأكولات البحرية، تأكد من الحد من استخدام الزيت والزبدة وجرب طرق الخبز أو الشوي للحصول على أفضل النتائج.

يمكنك شواء سمك السلمون أو تجربة أسماك المياه الباردة الأخرى مثل الماكريل والسردين والرنجة والتونة. تحتوي هذه الأسماك على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وتساعد على منع القرحة.

الحبوب الكاملة

تعتبر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مصدرًا رائعًا للألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل علامات وأعراض حرقة المعدة. لذلك، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي منخفض الألياف لإبطاء عملية الهضم ومنع إفراغ المعدة بشكل صحيح.



وفقا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالألياف بانتظام يتمتعون بعملية هضم أفضل ويعانون من أعراض حرقة أقل. تشمل بعض الحبوب الكاملة التي يجب عليك دمجها في نظامك الغذائي اليومي ما يلي:

أرز بني

دقيق الشوفان

خبز الحبوب الكاملة