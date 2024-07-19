شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التعرق الليلى أثناء الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

قد تتوقع المرأة حدوث تغيرات جسدية أثناء الدورة الشهرية، وقد تعاني أيضًا من التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية. دعينا نخبرك بمزيد من التفاصيل حول التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots.

الدورة الشهرية، هي الوقت من الشهر الذي يحدث فيه تساقط بطانة الرحم، عندما يحدث نزيف الحيض لمدة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام، فقد تعانين من تقلصات الدورة الشهرية، والتي تحدث بسبب تقلصات الرحم؛ وآلام أو تورم الثديين؛ والانتفاخ. كما تعانين من تقلبات مزاجية، و قد تشعرين أيضًا بالتعب أو قلة النشاط عندما تمرين بالحيض، وأحد الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها العديد من النساء هو التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية.

ما هي أسباب التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية؟

إن معظم الأسباب التي تساهم في التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية لها علاقة بتقلب الهرمونات، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة:

- التغيرات الهرمونية

تقلب مستويات هرموني الإستروجين والبروجيستيرون خلال مراحل الدورة الشهرية، وتميل مثل هذه التغيرات إلى تعطيل العديد من الأشياء، من بينها تنظيم درجة الحرارة المثلى داخل الجسم. وعندما يحدث هذا، فإنه يسبب التعرق الليلي لدى النساء.

- متلازمة ما قبل الحيض

تعاني بعض النساء من التعرق الليلي كأحد أعراض متلازمة ما قبل الحيض . وهي عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تظهر لدى النساء في الأيام التي تسبق الحيض، وعادة ما تستمر حتى بضعة أيام بعد بدء الدورة الشهرية.

- مرحلة انقطاع الطمث

إذا كنت في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من عمرك، فقد يكون التعرق الليلي مرتبطًا بفترة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث. وهو الوقت الذي تنخفض فيه مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير، كما يقول الخبير.

- قصور المبيض الأولي

يمكن أن يكون التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية علامة على قصور المبيض الأولي، وهي حالة تتوقف فيها المبايض عن العمل بشكل طبيعي قبل سن الأربعين. الهبات الساخنة والجماع المؤلم والتعرق الليلي هي بعض أعراض قصور المبيض الأولي، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب .

- العدوى

في بعض الأحيان، قد تتسبب العدوى أو الأمراض التي تتزامن مع دورتك الشهرية في ارتفاع درجة الحرارة. وقد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء الحمى إلى زيادة التعرق، وخاصة أثناء الليل. وقد يؤدي هذا إلى التعرق الليلي عند النساء.

فرط نشاط الغدة الدرقية

قد يكون التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية ناتجًا عن حالات صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية. على سبيل المثال، فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي يحدث عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التعرق العام.

هل التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية أمر طبيعي؟

نعم، التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية هو أحد التجارب المشتركة بين العديد من النساء، حيث تعاني معظم النساء من نوبات التعرق الليلي، وخاصة خلال الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، و لا تعاني كل النساء من هذه الأعراض، لكنها تعتبر استجابة طبيعية للتغيرات الهرمونية.

كيفية التعامل مع التعرق الليلي أثناء الدورة الشهرية؟

إذا كان التعرق الليلي مرتبطًا بحالة صحية، فأنت بحاجة إلى علاجها. يمكنك أيضًا اتباع النصائح التالية:

- الحفاظ على بيئة نوم باردة

استخدم مروحة أو مكيف هواء في غرفة نومك إذا كان الجو حارًا. اختر أغطية سرير مصنوعة من مواد خفيفة وجيدة التهوية. يمكنك أيضًا الاستحمام بماء بارد قبل النوم. سيؤدي هذا إلى خفض درجة حرارة جسمك أثناء النوم.

-استخدم الأقمشة القابلة للتنفس

يجب أن تكون ملابس النوم مصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن، وليس من أقمشة صناعية يمكنها حبس الحرارة بالقرب من الجلد. يمكنك أيضًا اختيار ملابس نوم فضفاضة، لأنها تتيح مساحة، وتسمح للهواء بلمس جسمك.

- حافظ على رطوبة جسدك

حافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب كميات كبيرة من الماء أو المشروبات الصحية المبردة أثناء النهار لمساعدتك على تنظيم درجة حرارة جسمك. ولكن قلل من تناول السوائل قبل النوم لتجنب التبول المفرط واضطرابات النوم، كما يقول الدكتور جوميز.

- تجنب المحفزات

يمكن أن يحدث التعرق الليلي أيضًا بسبب الأطعمة الحارة والكافيين والكحول، لذا من الأفضل تجنبها في المساء قبل الذهاب إلى النوم. كما أن تناول وجبات صغيرة مع طعام خفيف قبل الذهاب إلى النوم يعد فكرة جيدة أيضًا.

