شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من عدم تحمل اللاكتوز.. اعرف أهمية مكملات الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

الكالسيوم هو معدن حيوي يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك بناء والحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتمكين تقلص العضلات، وتسهيل انتقال الإشارات العصبية، ودعم تخثر الدم.

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من منتجات الألبان، وفقا لموقع " ان دى في" يمكن أن تكون مكملات الكالسيوم مفيدة بشكل خاص، تساعد هذه المكملات على ضمان حصولهم على كمية كافية من الكالسيوم لدعم هذه الوظائف الأساسية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام والكسور.

الفوائد الصحية لتناول مكملات الكالسيوم: 1. صحة العظام وكثافتها

يساعد تناول مكملات الكالسيوم في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، يترسب الكالسيوم في العظام، مما يوفر سلامة البنية ويدعم وظيفة الهيكل العظمي، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا في السن.

2. صحة الأسنان

الكالسيوم ضروري لقوة الأسنان، فهو يساعد على تكوين وصيانة القشرة الخارجية الصلبة للأسنان، ويحميها من التسوس والتجويف، يضمن تناول الكالسيوم بكميات كافية بقاء الأسنان قوية وصحية، مما يقلل الحاجة إلى علاجات الأسنان.

3. وظيفة العضلات

يلعب الكالسيوم دورًا حيويًا في انقباض العضلات. فهو يتفاعل مع البروتينات الموجودة في خلايا العضلات لتمكين الانقباض والاسترخاء. وتضمن مستويات الكالسيوم المناسبة عمل العضلات بكفاءة، مما يساعد في الحركة والأنشطة البدنية، ويمنع التشنجات والتقلصات.

4. الأعصاب

يشارك الكالسيوم في إطلاق النواقل العصبية، وهو أمر بالغ الأهمية لوظائف الأعصاب. فهو يساعد في نقل الإشارات بين الأعصاب، مما يسهل التواصل داخل الجهاز العصبي، وهذا ضروري لتنسيق وظائف الجسم والاستجابة للمثيرات.

5. تخثر الدم

الكالسيوم هو عامل رئيسي في عملية تخثر الدم، حيث يساعد في عمليات حيوية لالتئام الجروح ومنع النزيف المفرط بعد الإصابات.

6. صحة القلب

يساعد الكالسيوم في تنظيم وظائف القلب من خلال دعم النشاط الكهربائي الذي يتحكم في ضربات القلب. ويضمن انقباض واسترخاء عضلات القلب بشكل صحيح، والحفاظ على إيقاع قلب صحي ومنتظم. ترتبط مستويات الكالسيوم الكافية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7. إدارة الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن الكالسيوم يمكن أن يساعد في إدارة الوزن. قد يرتبط الكالسيوم بكميات صغيرة من الدهون الغذائية ويمنع امتصاصها، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. كما يلعب الكالسيوم دورًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤثر على وزن الجسم.

8. الوقاية من لين العظام

قد يحدث لين العظام نتيجة لنقص الكالسيوم، يساعد تناول المكملات الغذائية في منع هذه الحالة من خلال ضمان بقاء العظام صلبة ومتينة. وهذا مهم بشكل خاص للأفراد الذين يتناولون كميات محدودة من الكالسيوم في نظامهم الغذائي.

9. صحة القولون

قد يقلل الكالسيوم من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم من خلال الارتباط بالمواد الضارة المحتملة في الجهاز الهضمي ومنع امتصاصها، كما أنه يدعم صحة بطانة القولون، مما يقلل من خطر تكوين الزوائد اللحمية وغيرها من مشاكل القولون.