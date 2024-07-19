شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقضى وقتا طويلا أمام الشاشات؟ 6 نصائح للحفاظ على صحة عينيك والان مع تفاصيل الخبر

فى عصر التكنولوجيا الرقمية، تكون مشاكل العين متكررة مثل الجفاف والإجهاد وزيادة استخدام النظارات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات نتيجة للاستخدام المطول لأجهزة الكمبيوتر أو شاشات الهاتف المحمول، ويعد التشجيع على الحفاظ على صحة العين في مواجهة الاستخدام المطول للشاشة أمرًا ضروريًا للحد من هذه المشاكل، ويقدم تقرير موقع "Healthline" نصائح للحفاظ على صحة العين في العصر الرقمي.

اتبع قاعدة 20-20-20

إن منح عينيك فترات راحة منتظمة من استخدام الأجهزة الرقمية يعد أحد أفضل الطرق للحفاظ على صحة العين، وتنص قاعدة 20-20-20 على أنه يجب عليك النظر لأى شيء يبعد عنك مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل كل 20 دقيقة تقضيها أمام الشاشات، ويمكن أن يساعد ذلك فى استرخاء عضلات العين وتخفيف إجهاد العين من خلال هذا التمرين السهل.

النوم لفترة أطول

بالنسبة للأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة العين بشكل عام، وللحصول على قسط كافٍ من الراحة وأقل عرضة لإجهاد العين، استهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، حيث يُعزز النوم الجيد الترطيب الطبيعي للعينين ويحميهما من الجفاف.

تكبير حجم الخط

عند التعامل مع المحتوى الرقمي، يُفضل تكبير حجم الخط لمنع تكديس الكثير من المعلومات على الشاشة، فقد يؤدي هذا إلى التحديق والحول، ما يزيد من إجهاد العين، بدلاً من ذلك، ولجعل القراءة والمشاهدة أكثر متعة، قم بتكبير حجم الخط.

استخدم الشاشات الكبيرة

استخدم أجهزة لها شاشات كبيرة، فعلى سبيل المثال، استخدم الكمبيوتر المحمول بدلاً من الكمبيوتر اللوحي للأغراض الأكاديمية ومشاهدة مقاطع الفيديو على الكمبيوتر اللوحي بدلاً من الهاتف يمكن أن يقلل بشكل كبير من إجهاد العين، حيث تؤدي الشاشات الأكبر حجمًا إلى عرض نصوص وصور أكبر، ما يقلل من الحاجة إلى المشاهدة عن قرب لفترة طويلة والتركيز الشديد.

حافظ على رطوبتك

إن شرب كمية كافية من الماء يعد عنصرًا مهمًا آخر للحفاظ على صحة العين، فقد يكون جفاف الجسم بسبب قلة شرب ما يكفى من السوائل عاملًا مساهمًا في الإصابة بجفاف العين وعدم الراحة، وللحفاظ على ترطيب جسمك وعينيك طوال اليوم، اشرب الكثير من الماء.

قطرات ترطيب العين

قد يجد أولئك الذين يعانون من جفاف العين المزمن أن قطرات الترطيب مفيدة، لذلك استخدمها حسب توجيهات طبيب العيون للحفاظ على عيون مرطبة.