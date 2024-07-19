أميرة دبي تخبر زوجها أنها تطلب الطلاق عبر إنستغرام وتبلغ متابعيها أسباب طلاقها

في بلد حيث يبقى الحصول على الطلاق تحدياً للعديد من النساء، حازت أميرة دبي الشيخة مهرة كريمة حاكم دبي على الثناء لإعلانها نهاية زواجها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تروّجت من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، الذي ينتمي أيضاً إلى العائلة الحاكمة، منذ أكثر من عام بقليل، ورزق الزوجان بطفل في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، في منشور موجّه إلى زوجها، وشاركته مع نصف مليون متابع، بدت وكأنها تتهمه بالخيانة. "زوجي العزيز"، كتبت الشابة البالغة من العمر 30 عاماً في منشورها على إنستغرام.

"بما أنك مشغول بصحبة أخرى، أعلن هنا طلاقنا. أطلقك، أطلقك، أطلقك. اعتن بنفسك. زوجتك السابقة."

و يوفّر المنشور لمحة نادرة عن حياة العائلة المالكة في دبي، وهي جزء من الإمارات العربية المتحدة. نُشر يوم الثلاثاء وحصل منذ ذلك الحين على ما يقرب من 150,000 إعجاب وأكثر من 18,000 تعليق.

"كوني قوية يا أميرة"، كتب أحدهم.

"نساء العالم سعيدات بك"، كتب آخر.

و يتم إدارة صورة العائلة الحاكمة بعناية فائقة من قبل وكلائهم، وقد أصبح الشيخ محمد، البالغ من العمر 75 عامًا، مشهورًا بتطوير دبي إلى ما يُنظر إليه على أنه المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في المنطقة وأحد أهم الوجهات السياحية.

و تم تقدير الثروة الشخصية للأمير بـ 14 مليار دولار في عام 2021 وهو أحد أكبر مالكي الأراضي في المملكة المتحدة، حيث يمتلك أكثر من 100,000 فدان، بما في ذلك القصور والإسطبلات في نيوماركت، وعقار في مرتفعات اسكتلندا وعناوين في لندن وسري.

لديه 26 طفلاً من سبع زوجات على الأقل، جميعهن طلقهن باستثناء الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، زوجته الأولى.

في أكتوبر 2022، تم تصوير الشيخ مانع أثناء تناول العشاء مع المؤثر المثير للجدل أندرو تيت في دبي. في نفس الشهر، أعلن تيت أنه قد اعتنق الإسلام. الشيخ محمد، الذي هو أيضاً نائب رئيس وزراء ورئيس وزراء الإمارات، طلق الأميرة هيا بنت الحسين، وهي ملكة أردنية، بعد أن أخذته إلى المحكمة في لندن متهمة إياه بتهديدها واختطاف اثنتين من بناته. وأيدت المحكمة العليا في لندن اتهاماتها في 2020، وهو ما نفاه الشيخ محمد.

إحدى بناته، الشيخة لطيفة، البالغة من العمر 38 عامًا، فرت من دبي على جت سكي في 2018 قبل أن تُجبر على العودة بعد أن صعد المسؤولون الهنود على القارب الذي انتقلت إليه في طريقها إلى غوا. وادعت أنها كانت محتجزة ضد إرادتها، لكن حملة لإطلاق سراحها انتهت في 2021 بعد أن شوهدت في عطلة في إسبانيا والتقى بها أصدقاء في أيسلندا.

وجدت المحكمة العليا أيضًا على ميزان الاحتمالات أن الشيخ محمد قد اختطف ابنة أخرى، الشيخة شمسة، من الشارع في كامبريدج في عام 2000، وأخذها إلى أحد ممتلكاته في نيوماركت، ثم أعادها إلى دبي. الآن تبلغ من العمر 42 عامًا ولم تُرَ في العلن منذ ذلك الحين.

الشيخة مهرة، التي تخرجت من جامعة في لندن في عام 2023، هي ابنة أم يونانية، زوي غريغوراكس، وأخت غير شقيقة للطفيفة وشمسة. قضت شهر العسل في جزيرة ميكونوس بعد زواجها من الشيخ مانع الصيف الماضي.

بصفتها عضوًا في العائلة المالكة، ستمتلك المزيد من القوة مقارنة بالمرأة العادية في طلب الطلاق من زوجها، لكنها قد تواجه أيضًا قيودًا أكثر نظرًا لمكانتها العامة. من المحتمل أن يكون الإعلان المفاجئ عن الانفصال على إنستغرام مبادرة خاصة بها.



ويعيش في إمارة دبي أكثر من 240,000 مغترب بريطاني، و هي الأكثر ليبرالية بين مدن الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بجزرها الصناعية وشواطئها وناطحات السحاب بما في ذلك أطول مبنى في العالم، برج خليفة. ومع ذلك، فإن العديد من مواطنيها المسلمين يظلون محافظين اجتماعيًا وبتم الحكم في الأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وفقًا للقانون الديني.

في حين أن الشريعة الإسلامية تسمح للنساء بطلب الطلاق، إلا أن الأمر يكون أصعب بالنسبة لهن مقارنة بالرجال. ومن الأسباب المسموح بها الإشهار تشمل الزنا، إهمال الزوج، وجنون الزوج.

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