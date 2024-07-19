شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة القلق بالملح.. اعرف النصائح الطبية للحماية من المضاعفات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

هناك علاقة بين تناول الأطعمة الغنية بالملح ودورها في التخلص والقضاء علي الشعور بالقلق والتوتر، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

فهناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون للشعور بالقلق والتوتر، مما يعرضهم لظهور بعض الأعراض كالغثيان، وألم في المعدة وزيادة ضربات القلب، وضيق التنفس، ففي العادي ينضح بضرورة اتباع نظام غذائي صحي لإدارة القلق، وهناك اهتمام متزايد بالدور المحتمل للملح في تقليل الشعور بالقلق.

كيف يساعد الملح في إدارة القلق؟

لا يزال البحث جارياً حول العلاقة بين الملح والقلق، ولكن هناك بعض النظريات المثيرة للاهتمام التي تظهر، حيث تشير إحدى النظريات إلى أن الملح يلعب دوراً في تنظيم هرمون التوتر الكورتيزول.



حيث يرتفع مستويات الكورتيزول بشكل طبيعي استجابة للتوتر، ولكن المستويات المرتفعة بشكل مزمن يمكن أن تساهم في ظهور أعراض القلق.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أكسفورد للغدد الصماء السريرية قد يساعد تناول كمية كافية من الصوديوم في تنظيم إنتاج الكورتيزول، مما قد يخفف من القلق.

تركز نظرية أخرى على دور الإلكتروليتات في وظيفة الأعصاب، فتعد الإلكتروليتات، بما في ذلك الصوديوم، ضرورية لنقل الإشارات العصبية بشكل صحيح.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم النفس الجسدي يمكن أن يؤدي اختلال توازن الإلكتروليتات إلى تعطيل الإشارات العصبية، مما قد يساهم في ظهور أعراض مرتبطة بالقلق مثل العصبية والرعشة.

وأكد التقرير، أن الإفراط في تناول الملح في الطعام يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و لذا، فإن المفتاح هنا ليس اللجوء إلى رقائق البطاطس والمقرمشات، بل استكشاف بدائل أكثر صحة غنية بالصوديوم الطبيعي.

وجبات خفيفة مالحة صحية لتخفيف القلق -الفول الأخضر

يحتوي هذا الفول الأخضر على نسبة عالية من البروتين والألياف وكمية جيدة من الصوديوم الطبيعي.

-الزيتون

يعتبر مصدرًا رائعًا للدهون الصحية ومضادات الأكسدة وكمية معتدلة من الصوديوم. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الزيتون الأخضر أو الأسود، كالاماتا أو مانزانيلا.

- الكرفس

الكرفس نبات طبيعي منخفض السعرات الحرارية وعالي المحتوى المائي.

- المكسرات

قم بإنشاء مزيج المكسرات الذي يساعدك على التخلص من القلق عن طريق الجمع بين المكسرات والبذور للحصول على البروتين والدهون الصحية.

ورغم أن هذه الوجبات الخفيفة المالحة قد تقدم بعض الفوائد التي تساعد على تقليل القلق، إلا أنها يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.



بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسات نمط الحياة الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتأمل الذهني والحصول على قسط كافٍ من النوم ضرورية لإدارة القلق. أخيرًا، إذا كنت تعاني من القلق، فمن المهم استشارة أخصائي رعاية صحية لتطوير خطة علاج شخصية.



