شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتغل وانت قاعد.. خطة أسبوعية لإنقاص وزنك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه العديد منا تحدي البقاء نشطًا واتخاذ خيارات مغذية وسط أيام العمل المستقرة، ويمكن أن تصعب الوظائف المكتبية التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة من مهمة أن تصبح نشيطًا، لكن الأمر ليس مستحيلًا، حاول دمج الحركة في روتينك اليومى، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" خطة لمدة 7 أيام تحتوي على استراتيجيات عملية لمساعدتك على تحقيق أهدافك في فقدان الوزن بشكل فعال ومستدام.

اليوم الأول: ابدأ بالتخطيط السليم

أعط كل يوم مهمة واتخذ خطوات صغيرة ابدأ رحلتك بتحديد أهداف واضحة، حدد هدفك لفقدان الوزن وحدد توقعات واقعية، وخطط لوجباتك للأسبوع القادم، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، احرص على تواجد زجاجة المياه بجانبك أثناء العمل للحفاظ على رطوبتك، والتخلص من أي وجبات خفيفة مغرية.

اليوم الثاني: التركيز على الوجبات الخفيفة والإفطار

جدّد خياراتك في الإفطار والوجبات الخفيفة، اختر خيارات غنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني مع التوت ، وقم بتجهيز وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو الفواكه، وتجنب الحبوب أو المعجنات السكرية، التي قد تسبب انخفاضًا في الطاقة في وقت لاحق من اليوم.

اليوم الثالث: يجب أن يكون الترطيب وتناول الطعام بوعي شعارك

حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم من خلال الاحتفاظ بزجاجة ماء على مكتبك وشرب 8 أكواب على الأقل يوميًا، مارس تناول الطعام بوعي، خذ فترات راحة أثناء الوجبات للاستمتاع بطعامك، ومضغه ببطء، والاستماع إلى إشارات الجوع في جسمك، وتجنب تناول الطعام أثناء العمل لمنع الإفراط في الاستهلاك.

اليوم الرابع: خذ فترات راحة صغيرة طوال اليوم

أدرج فترات راحة قصيرة للحركة في يوم عملك، اضبط مؤقتًا للوقوف أو التمدد أو المشي لفترة قصيرة كل ساعة، لا تعمل هذه الفواصل على تقليل وقت الجلوس فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الدورة الدموية والإنتاجية.

اليوم الخامس: تناول وجبات غداء صحية

اتخذ خيارات مدروسة أثناء وقت الغداء، قم بإعداد وجبات منزلية مليئة بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، فإذا كنت تتناول الطعام بالخارج، فاختر مثلًا تناول السلطات مع الدجاج المشوي، وتجنب وجبات الغداء الثقيلة المليئة بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة المقلية أو الصلصات الكريمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التعب والخمول.

اليوم السادس:

تعلم تقنيات تخفيف التوتراستخدم تقنيات تخفيف التوتر لدعم رحلة إنقاص الوزن، من خلال ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا لتخفيف مستويات التوتر، حيث يسبب التوتر الإفراط في تناول الطعام.



الخليج 365: خطط لعطلة نهاية الأسبوع

خطط مسبقًا لعطلة نهاية الأسبوع، من خلال تحديد موعدًا للأنشطة البدنية مثل المشي لمسافات طويلة أو السباحة أو ركوب الدراجات للبقاء نشطًا، قم بإعداد وجبات خفيفة ووجبات صحية مسبقًا لتجنب اختيارات الأكل المتسرعة، واستخدم هذا الوقت للتفكير في تقدمك برحلة إنقاص الوزن، وتعديل خطتك حسب الحاجة للأسبوع القادم.