شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للسيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كم مرة استيقظت في منتصف الليل وأنت تتوق إلى تناول الآيس كريم أو قطعة من الكعك؟ على الرغم من شيوع هذه الرغبة الشديدة في الطعام ليلا إلا أنها قد تسبب ضررًا أكبر مما تعتقد.



نعرض وفقا لخبراء التغذية بموقع " أن دى في "، 5 طرق فعالة للحد من هذه الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل، وفقًا لها، يمكن أن يكون سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل هو الملل أو التوتر أو تناول الطعام بمفردك أثناء مشاهدة الأفلام أو البرامج في وقت متأخر من الليل.



يمكن أن يكون النظام الغذائي غير الكافي، أو تناول القليل جدًا من البروتين أو الكربوهيدرات، أو تناول العشاء في وقت مبكر جدًا أو بكميات صغيرة، من أسباب الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل، ومع ذلك، أياً كان سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل، فإن تخزين الخيارات الصحية يمكن أن يكون منقذًا.

5 طرق لتخفيف الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل

ويؤكد أخصائي التغذية أنه من المهم أن نتعلم كيفية التمييز بين الجوع والعطش.



تأكدي من تضمين كمية كافية من البروتين في جميع الوجبات الرئيسية.



إذا انتهى بك الأمر إلى النوم في وقت متأخر جدًا، فتجنب تناول العشاء في وقت مبكر جدًا. ولكن تناول عشاءك في موعد أقصاه الساعة 9 مساءً.



إذا كانت الفجوة بين وجبة العشاء ووقت النوم أكثر من 3 ساعات، فاحرص على تناول البدائل الصحية مثل المكسرات والبذور والزبادي والخضراوات بدلاً من تناول الأطعمة السكرية.تجنب تناول أي وجبات خفيفة غنية بالسكر أو الكربوهيدرات في منتصف الليل.



وأخيرا، يجب أن تتعلم التمييز بين الجوع البيولوجي والجوع النفسي الناجم عن التوتر، وهذا سيمكنك من اتخاذ قرارات أفضل بشأن الطعام.