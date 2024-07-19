شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للتغلب على اضطرابات النوم المرتبطة بانقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات النوم الحادة التي تصيب الكثير من السيدات أمر وارد خلال مراحل حياتهن المختلفة نتيجة الاضطرابات الهرمونية والتغيرات المتكررة والمتتالية خلال مراحل عمرهن الدائم، ولكن في مرحله سن اليأس وبدء انقطاع الطمث، تصبح اضطرابات النوم أكثر حدة وأكثر وضوحا لدى الكثير من السيدات.

وفقا لتقرير نشر في موقع ميديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن السيدة خلال مرحلة انقطاع الطمث قد تعاني من اضطرابات نوم حادة مثل الأرق لساعات طويلة، عدم القدرة على مواصلة النوم وساعاته، أو عدم القدرة على النوم بشكل مريح وعميق لفترة طويلة.

وترجع الأسباب في هذا الأمر إلى الاضطرابات الهرمونية والتغيرات التي تحدث خلال تلك الفترة، فضلا عن التعرق الليلي الزائد الذي يزيد في مرحلة انقطاع الطمث، فضلا عن الهبات الساخنة الشديدة التي تحدث خلال تلك المرحلة، كلها عوامل تؤدي في النهاية إلى صعوبات حادة في النوم، لا شك أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات هرمون الاستروجين وتغيرات مستويات هرمون البروجسترون سبب كبير في هذا الاضطراب وفي القدرة على الدخول في النوم العميق.



وهنا تنصح الدكتوره ابتسام السباعي استشاري التناسلية قصر العينى بمجموعة من النصائح لكي تستطيع المرأة النوم بشكل مريح خلال ساعات الليل، وبشكل متواصل أثناء فترة انقطاع الطمث، مؤكدة على أن هذه الأعراض طبيعية وأغلبها يصيب السيدات في تلك المرحلة وتدريجيا سوف تنخفض هذه الأعراض بالتقدم في السن.

أهم النصائح

قللي من شرب الكافيين قبل النوم.

تناولي وجبة خفيفة قبل النوم بساعات.

ارتدي ملابس خفيفة عند النوم وقطنية ولا تسبب التعرق ابدا.

النوم في حجرة جيدة التهويه للغاية.

التمارين الرياضية الخفيفة ولكن منتظمة تساعد بشكل كبير على النوم بأريحية ليلا.

المتابعه لدى الطبيب المختص في تلك المرحلة الهامة والحساسة لمتابعة أية تغيرات تحدث في الجسم محاولة التعامل معها.

لا حاجة للأدوية التي تؤدي الى النوم، الطبيب وحده يقرر الادوية التي تحتاجها المرأة في تلك الحالة والمرحلة.