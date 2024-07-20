شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تيبس الرقبة.. 4 علاجات منزلية فى الحالات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كان من الصعب تحريك الرقبة مع مصاحبة شعور بالألم عند تحريكها حتى قليلاً، فقد يشير ذلك إلى تصلب أو تيبس الرقبة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب تيبس الرقبة وفقا لموقع healthshots

أسباب تيبس الرقبة

قد يكون سبب تيبس العضلات التي تدعم الرقبة هو إجهاد العضلات والالتواء الناتج عن الإفراط في بذل الجهد، ومن الأسباب المؤدية للإصابة بتيبس الرقبة التالي:

- إصابة الرقبة

تحدث غالبًا نتيجة لحوادث السيارات، وتحدث عندما يهتز رأسك للأمام والخلف فجأة. وتشير دراسة نُشرت في مجلة Emergency Medicine Journal إلى أنه يمكن ملاحظة آلام الرقبة المستمرة بعد الإصابة بالجلد. وأبلغ المشاركون عن آلام في الرقبة بعد الاصطدام.

- التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي التهاب مفاصل الرقبة أو التهاب الفقرات العنقية أيضًا إلى تصلب الرقبة والألم بالإضافة إلى مضاعفات عصبية أخرى، وفقًا لهذه الدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ . وتضيف الدراسة أنه حتى التغيرات التنكسية الشديدة، والتي غالبًا ما تكون بدون أعراض، يمكن أن تؤدي إلى آلام الرقبة أو تصلبها أو مضاعفات عصبية.

- التهاب السحايا

يمكن أن يكون التهاب السحايا أيضًا سببًا لتيبس الرقبة، وفقًا لدراسة نُشرت في Textbook of Clinical Neurology (الطبعة الثالثة) . تغطي السحايا الدماغ والحبل الشوكي، وتؤدي هذه الحالة إلى التهابهما. يمكن أن يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو فطريات. تشمل الأعراض الحمى المفاجئة وتيبس الرقبة والصداع والارتباك بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

علاج تيبس الرقبة

إذا كنت تبحث عن علاج لتصلب الرقبة، فإن الطريقة الأكيدة هي العثور على السبب. ومع ذلك، إذا كان السبب يبدو بسيطًا، فقد تنجح العلاجات المنزلية، ومن النصائح الفعالة لعلاج تيبس الرقبة التالي:

- من المفيد الابتعاد عن الأنشطة التي تسبب ضغطًا على الرقبة.

-تطبيق الثلج لمدة 48-72 ساعة ثم العلاج الحراري لاحقا.

-يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تخفيف بعض الألم.

-يمكن للحركات اللطيفة للرقبة والتدليك البسيط أن تعزز القدرة على الحركة مع تخفيف تشنجات العضلات في نفس الوقت.

