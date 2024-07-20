شكرا لقرائتكم خبر عن لو فيه استعداد وراثى لمرض السكر.. نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بمرض السكري إذا كان لديهم تاريخ عائلي من مرض السكري، أو لا يمارسون الرياضة، أو لا يمارسون نشاطًا بدنيًا، أو يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

فالمصابون بمرض السكري من النوع 1 تظهر عليهم العلامات بشكل أسرع. بعض الأعراض هي الشعور بالعطش أكثر من المعتاد، والرغبة في استخدام الحمام كثيرًا، وفقدان الوزن دون محاولة، والشعور بالتعب والضعف، على سبيل المثال لا الحصر، وفقا لم نشره موقع thehealthsite

نصائح عملية للأسرة

1. شرب حوالي 3 لترات من الماء يوميًا

2. تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات الطازجة

3. اجعل طفلك يتناول الطعام ببطء؛ خذ 20-25 دقيقة على الأقل لإنهاء وجبتك.

4. اصطحب أطفالك معك أثناء التسوق لشراء الفواكه والخضراوات.

5. تناولوا وجبات الطعام معًا كعائلة.

6. قدم وجبات صغيرة ودع الأطفال يطلبون وجبة ثانية.

7. كافئ أطفالك بقضاء وقت ممتع معهم بدلاً من الحلويات والشوكولاتة.

8. اصطحب أطفالك لممارسة نشاط بدني لمدة 45 دقيقة مثل الركض أو اصطحبهم إلى حديقة قريبة للعب.

9. خذ دروس اليوجا واللياقة البدنية مع أطفالك.

10. أخذ رأيهم فيما يتعلق بالرياضة او اللعبة التي يرغبون في ممارستها في الحديقة وزيادة اهتمامهم بالرياضة.

11. اذهب في رحلات المشي لمسافات طويلة أو الرحلات

12. قم بالمشي مع طفلك بعد تناول الوجبات

13. حدد وقت الشاشة بساعة واحدة يوميًا