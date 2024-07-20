شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين كثرة السفر بالطائرة والإصابة بالجلطات.. تعرف على طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ربطت العديد من الدراسات جلطات الدم التي تهدد الحياة والتي تسبب الانسداد الرئوي بالسفر الدولي المتكرر بالطائرة، والذي يمكن أن يكون له عواقب خطيرة، ووفقًا للخبراء، فإن جلطة الدم تسد أحد الشرايين في الرئتين، ما يمنع تدفق الدم إلى جزء من الرئة، وتنشأ الجلطة عادة في الوريد، غالبًا في الساق، وتنتقل عبر القلب إلى الرئتين، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الأطباء إن أولئك الذين يسافرون لمدة 4 ساعات أو أكثر يتعرضون لخطر الإصابة بالجلطات ثلاث مرات، مقارنة بالفترات التي لا يسافرون فيها.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن السمنة، وطول الشخص، واستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم، والعلاج بالهرمونات البديلة، واضطرابات تخثر الدم الموروثة تزيد أيضًا من المخاطر.

لماذا يسبب السفر الجوي المتكرر الانسداد الرئوي؟

ووفقًا للخبراء، تحدث هذه الحالة في الغالب عند الجلوس لفترات طويلة من الزمن، مما يؤثر على الدورة الدموية.

عندما تكون على متن الطائرة، تكون ركبتيك في زاوية واحدة لفترة طويلة، مما يجعل من الصعب تدفق الدم، وكلما طالت الرحلة، زاد خطر الإصابة بجلطة.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون على متن طائرة، فإنك تجلس في منطقة ذات ضغط هواء منخفض، مما يجعلك تستهلك كمية أقل من الأكسجين عند التنفس - وهي حالة تعرف باسم نقص الأكسجة.

يكون فقدان الأكسجين خفيفًا في معظم الحالات، ولكنه قد يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في الجسم، مما يزيد من خطر تكوين الجلطة.

علامات وأعراض الانسداد الرئوي

تشمل بعض أعراض الانسداد الرئوى ما يلي:

- ضيق التنفس المفاجئ الذي يؤدي إلى التنفس السريع

- الصفير

- ألم حاد غير مبرر في الصدر أو الذراع أو الظهر أو الكتف أو الرقبة أو الفك

- السعال مع أو بدون مخاط دموي

- شحوب الجلد

- ضربات قلب سريعة

- التعرق الزائد

- الشعور بالقلق أو الدوار أو الإغماء

طرق الوقاية من جلطات الدم أثناء الطيران

يمكنك اتخاذ عدة خطوات للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء الطيران، ومن بينها ما يلي:

قد يوصي طبيبك بعلاجات طبية لتقليل المخاطر بناءً على تاريخك الصحي وتشمل هذه تناول الأسبرين أو أدوية سيولة الدم قبل ساعة أو ساعتين من صعود الطائرة.

يساعد ارتداء الجوارب الضاغطة على تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل في ساقيك أثناء الجلوس على متن الطائرة.

إذا كان بإمكانك، فاختر مقعدًا بجوار الممر، أو ادفع رسومًا إضافية للحصول على مقعد به مساحة إضافية للأرجل لمساعدتك على التمدد.

إذا كنت على متن رحلة طويلة، تأكد من النهوض والتجول بشكل متكرر مرة واحدة على الأقل كل ساعة وتمرين عضلات الساق أثناء الجلوس.

وبصرف النظر عن الحركة، تأكد من تدليك ساقيك لتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.

تتضمن بعض الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها ما يلي:

- تجنب "تربيع" ساقيك، ما قد يقلل من الدورة الدموية.

- ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من القماش القطني

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء أو السوائل.