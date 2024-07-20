شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلصين من السمنة الموضعية والوزن الزائد بعد الولادة بهذه النصائح البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

أثناء الحمل وبعد الولادة مباشرة تنظر المرأة لنفسها في المرآة فتجد وزنًا مكتسبًا، تشعر معه بالإحباط وأمامه تشعر بعدم القدرة على التخلص السريع منه، خطأ هذا التفكير قد يجعلها تزيد من الممارسات الخاطئة التي قد تجعلها تكتسب المزيد من الوزن، إلا أن فترة ما بعد الولادة مباشرة أحد أهم الفترات التي يمكن إنقاص الوزن خلالها بشكل سريع وبسيط.

اكتساب الوزن أثناء الحمل أمر طبيعي يختلف من مرأة لأخرى ولكن كلهن يكتسبن الوزن بشكل طبيعى، وبعد الولادة ترغب جميع السيدات في التخلص من هذا الوزن الزائد، ولذا يقدم تقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض مجموعة من النصائح والأطعمة أيضًا التي يجب الحرص عليها للتخلص من الوزن الزائد، ونجاح أي حمية طبيعية بسيطة لا تتعارض مع الرضاعة الطبيعية للأم.

لا تتبعي حمية غذائية قوية قد تؤثر على صحتك ووزنك ولبن الرضاعة.

اهتمي بجانب اهتمامك بالنظام الغذائي اهتمي بالنظام الرياضي والرياضة المنتظمة والحركة اليومية.

احصلي على قسط كافٍ من النوم والراحة ليساعدك على الحرق الجيد والهضم الجيد للطعام.

من أبرز الأطعمة التي يمكن ان تساعد على حرق الطعام والتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة هي تلك البروتينات الغنية الصحية التي تساعد على وقف الشهية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية فضلاً عنها أنها تشعرك بحالة من الامتلاء والشبع وتقلل فكرة الرغبة في تناول المزيد من السكريات والطعام، كما أن جسم المرأة يأخذ الكثير من الوقت والسعرات الحرارية عند هضم البروتين لذلك هو طعام مثالي.

ينصح التقرير بتناول السيدة بعد الولادة ما يعادل 7 جرامات من البروتين لكل 20 كيلو من الجسم، وبالتالي يجب التنوع بين أنواع البروتين المختلفة وعدم التركيز على نوع معين فيمكن الاعتماد على العدس الغني بالألياف والغني بالصوديوم، كذلك الاهتمام بفول الصويا والبازلاء وكذلك عين الجمل الصحية.

يمكن أيضًا الاهتمام بتناول الأرز البني واللوز والحصول على البروتين من اللحوم الصحية غير المليئة بالدهون.