شكرا لقرائتكم خبر عن هذا النوع من المكسرات يعزز صحة الدماغ والقلب ويقلل من الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

الطعام الصحي هو الخيار الأمثل لتحديد صحة القلب وتخفيف حدة ارتفاع الكوليسترول الضار، كذلك هو السبيل لحماية الأوردة والشرايين الدم بشكل عام في الجسم، لا يمكن أن تكون خياراتك غير صحية ويصبح جسمك متعافيا وصحتك جيدة، فالخيارات غير الصحية في الطعام حتى وإن كانت خيارات بسيطة على مدار اليوم تؤثر بالتدريج على صحتك العامة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن المكسرات بأنواعها المختلفة المتفاوتة في القيمة الغذائية والمتفاوتة أيضًا في طبيعتها كلها مفيدة لصحة الجسم وصحة القلب، وسريان الدم بشكل عام وإمداد الجسم بالحصة المناسبة من الدهون الصحية اليومية التي يجب أن ينالها كي تتعزز صحته.

تابع التقرير أن الجوز أو ما يعرف عند البعض بعين الجمل أحد أهم أنواع المكسرات الصحية المفيدة التي لها الكثير من الخصائص المفيدة لاحتوائها على نسب عالية جدا من الأحماض الأوميجا 3 الدهنية والتي تمد الجسم بالدهون النباتية الصحية الت تعزز صحة الأعصاب والعضلات.

يحتوي كذلك على حمض الفوليك الهام لتعزيز قوة وصلابة الأعصاب والعضلات والعظام

يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الهام بالصحة العامة والأعصاب والعضلات والمعدة والجهاز الهضمي

يحتوي الجوز على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والتي تكون مفيدة للغاية لصحة القلب والشرايين والأوردة وسريان الدم بداخلهم

تحتوي عين الجمل والجوز كذلك على نسبة عالية من الألياف الصحية التي تشعر الشخص بالشبع لفترة جيده ولا يشعر معها بجوع شديد، فضلا عن ضبطها لوزن الجسم تدريجيا وتعزيزها لصحة الأمعاء

يحد الجوز من نسب الكوليسترول الضار ويعزز من نسبة الكوليسترول الجيد وبشدة

يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وكذلك من الدهون الصحية لذلك يجب الاعتدال والإلتزام بتناول كمية صغيره جدا بشكل يومي أو شبه يومي للحصول على فائدتها دون ضررها ودون إسراف متعمد

يعزز الجوز من صحة الدماغ والعقل وخاصة في الأطفال لذا احرص عليه