شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستخدم أدوية مكملات الحديد إلا بعد استشارة الطبيب لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

مكملات الحديد أحد أهم أنواع المكملات الغذائية الدوائية التي يمكن أن تساعد الجسم والصحة في أوقات بعينها يحتاجها الجسم، الحديد يوجد في الكثير من الأطعمة الصحية مثل السبانخ وغيرها من الأطعمة ولكن عندما ينقص نسبته في الجسم يحتاج إلى عامل إضافي ومساعد مثل مكملات الحديد الدوائية التي يمكن تناول عن طريق الأمعاء أو الحقن أيضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع ميدسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن الحديد كمكمل غذائي ودوائى هام للغاية لأنه صحي يساعد على ضبط معدلات نسب الحديد في الدم، والتي يجب أن تكون متسقة حتى لا يعاني الإنسان من انيميا نقص الحديد، يجب الحذر وبشده عند تناول مكملات الحديد فلا يمكن تناولها بشكل عشوائي مهما حدث لأن لها تأثيرات وتفاعلات دوائية لا حصر لها مع الكثير من الأدوية الأخرى والأكلات أيضا.

وفقا للتقرير فإن هناك بعض التدخلات الدوائية التي قد تحدث بسبب تناول مكملات الحديد، فالحديد قد يتداخل وبعض الأدوية مثل:

يتداخل الحديد وأدوية خفض الكوليسترول، وذلك لأن فيها بعض المواد مثل الكولستيبول وغيرها من المواد التي تعوق امتصاص هذا الحديد، لذلك يصبح بلا فائده تناولها

تتداخل أدوية الحديد وبعض حاصرات الحمض المعدي لذلك بعض ادوية المعدة في الداخل مع الحديد وبشدة

كم أن مكملات الحديد لها تأثير سلبي على بعض الأدوية الأخرى وتجعلها لا يمكن امتصاصها مثل بعض المضادات الحيوية مثل مجموعات التترا سيكيلين

كذلك قد توقف مكملات الحديد من امتصاص بعض الأدوية التي تعالج إرتفاع ضغط الدم

يحد الحديد ويقلل من مستوى هرمونات الغدة الدرقية البديلة التي يتناولها الكثير من الأشخاص لضبط مستويات هرمون الغدة الدرقية

حبوب منع الحمل قد تسبب زيادة في مستوى الحديد في الدم

الكثير من الأدوية والفيتامينات تحتوي على نسب من الحديد تجعل نسب الحديد في الدم عالية للغاية

لذلك نصح التقرير بضروره الإلتزام باستشارة الطبيب المختص الذي يحدد مدى احتياج الجسم لمكملات الحديد المختلفة، سواء بالزيادة أو بالنقصان مع اخباره بالأدوية والأمراض المزمنة التي يعانيها الشخص