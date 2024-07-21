شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين قلة النوم المزمن والإصابة بالسرطان؟ الأبحاث توضح والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون لقلة النوم آثار خطيرة على الصحة، مما يؤدي إلى ضعف الوظائف الإدراكية، بما في ذلك مشاكل الذاكرة والتركيز، ويزيد الحرمان المزمن من النوم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، كما أنه يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ويمكن أن يساهم قلة النوم في زيادة الوزن عن طريق تعطيل الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشهية، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى زيادة القلق والاكتئاب والانفعال، ومع ذلك، هل يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان؟ تشير الأبحاث إلى وجود صلة قوية بين الحرمان المزمن من النوم وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، حيث وفقًا لبعض الدراسات فإن الحرمان المزمن من النوم قد يعطل الإيقاعات اليومية، التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ والعديد من العمليات البيولوجية، ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى اختلال التوازن الهرموني، وضعف وظائف المناعة، وزيادة الالتهابات، وكلها عوامل محتملة تساهم في تطور السرطان.

قد يؤدي النوم أقل من ست ساعات في الليلة إلى تعريض البالغين في منتصف العمر المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية لخطر الإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

فيما يلى.. أنواع السرطان التي قد ترتبط بالحرمان من النوم:

- سرطان الثدي: أظهرت الدراسات أن النساء اللاتي لديهن أنماط نوم غير منتظمة أو يعملن في نوبات ليلية قد يكون لديهن خطر أعلى، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مستويات الميلاتونين.

- سرطان القولون والمستقيم: تشير الأبحاث إلى أن قلة النوم قد ترتبط بارتفاع المخاطر، ربما بسبب زيادة الالتهاب وضعف الجهاز المناعي.

- سرطان البروستاتا: قد يواجه الرجال الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم خطرًا أعلى، ربما مرتبطًا بإيقاعات الساعة البيولوجية المضطربة وانخفاض الميلاتونين.

- سرطان الرئة: تشير الأدلة الناشئة إلى أن ضعف جودة النوم والحرمان المزمن قد يرتبطان بزيادة المخاطر المنسوبة إلى تأثيرات الجهاز المناعي.

- سرطان الغدد الليمفاوية: تشير بعض الأدلة إلى أن قلة النوم قد تزيد من المخاطر، ربما من خلال ضعف الجهاز المناعي.

- سرطان الكبد: ارتبط اضطراب النوم المزمن بارتفاع المخاطر، مما قد يؤثر على وظائف الكبد والصحة الأيضية.

نصائح للنوم الصحي للتخفيف المحتمل من خطر الإصابة بالسرطان:

من المهم إعطاء الأولوية لعادات النوم الصحية:

حافظ على جدول نوم منتظم، قم بإنشاء بيئة نوم مظلمة وهادئة وباردة، مع الحد من التعرض للشاشات قبل النوم، ومارس تقنيات الاسترخاء، وتناول الكافيين باعتدال خاصة قبل النوم، وتجنب الأطعمة غير النباتية، واحرص على تناول العشاء قبل الذهاب إلى الفراش بـ 4 ساعات على الأقل، حيث يجب أن تكون معدتك فارغة عندما تذهب إلى النوم.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن الأدلة الموجودة من الدراسات الدولية تشير إلى أن الافتقار المزمن إلى النوم قد يزيد بالفعل من خطر الإصابة بالسرطان، لذلك من المهم إعطاء الأولوية للنوم الكافي كجزء من استراتيجية شاملة للوقاية من السرطان.