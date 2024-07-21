شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أطعمة تخفض مستوى ضغط الدم وتحمي من الخرف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الدكتور ياروسلاف أشيخمين أخصائي أمراض القلب، أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن تناول الخضروات الورقية يخفض ارتفاع مستوى ضغط الدم وخطر الإصابة بالخرف.

ويقول الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru: “أولا، بالنسبة لمستوى ضغط الدم المرتفع، تشمل الأطعمة المفيدة جدا الثمار حيث يغطي تناول 150-200 غرام منها أسبوعيا حاجة الجسم من مضادات الأكسدة. ثانيا، من الضروري تناول منتجات الحبوب الكاملة، أي الحنطة السوداء غير المعالجة والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة. ثالثا، هناك أدلة علمية تشير إلى أن الخضار الورقية يمكن أن تساعد في خفض مستوى ضغط الدم. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض باركنسون وألزهايمر، كما من المهم تناول ما يكفي من الألياف”.

ويشير الطبيب إلى أن أحد الأنظمة الغذائية الصحية هو حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تتضمن تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك الدهنية. لذلك أصبحت أساس نظام DASH الغذائي لمكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي يحد من استهلاك الملح وزيادة استهلاك الخضروات.

ويقول: “يستمر الجدل حول كيفية تأثير اللحوم الحمراء على الصحة العامة وارتفاع مستوى ضغط الدم. من المؤكد أن اللحوم المصنعة، أي النقانق والصوصج وغيرها من الأطعمة المصنعة، ضارة بالأوعية الدموية، ولكن الجبن ومنتجات الألبان واللحوم البيضاء ليست ضارة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم”.