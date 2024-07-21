ما متلازمة العين الراقصة وطرق علاجها؟

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متلازمة العين الراقصة هي حالة نادرة تتميز بحركات العين غير العادية، وعدم الثبات، والحركات المتشنجة، واضطرابات النوم، وذلك وفقًا لموقع onlymyhealth

متلازمة العين الراقصة هي اضطراب عصبي نادر يصيب الأطفال في الغالب ولكنه يرتبط أيضًا بالبالغين، تتميز هذه الحالة بحركات العين السريعة وغير المنتظمة المعروفة باسم الرمع العضلي والحركات المفاجئة المتشنجة التي تنطوي على عضلات الجسم.

بحسب المعهد الأمريكي للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الأطفال الصغار، ترتبط متلازمة العين الراقصة عادة بأورام تدفع الجهاز المناعي إلى مهاجمة الجهاز العصبي، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض مفاجئة وشديدة.

في البالغين، ترتبط المتلازمة عادةً بسرطان الرئة أو الثدي ولكنها قد تحدث أيضًا بشكل مستقل أو بعد عدوى بكتيرية أو فيروسية، متلازمة العين الراقصة غير مميتة بشكل عام.

أعراض متلازمة العين الراقصة

يعاني المرضى من رعشة العين، وهي حركات عينية سريعة لا إرادية في جميع الاتجاهات، مصحوبة بتشنج عضلي، وهي تقلصات عضلية لا إرادية مفاجئة في الأطراف والجذع.

ويعاني المرضى أيضًا من الرنح، الذي يؤدي إلى مشاكل في التوازن والتنسيق.

بعض الأعراض التي قد تظهر على الأطفال تشمل السلوك العدواني، وفرط النشاط أوتقلب المزاج.

وفقا لدراسة 2022 تظهر هذه الحالة عادةً مع اضطرابات مميزة في حركة العين، وتشنجات عضلية، وترنح، وتهيج، واضطرابات في النوم. وفي حوالي 50% من الأطفال المصابين بمتلازمة أوميجا-3، يكون هناك ورم أرومي عصبي كامن.

أسباب متلازمة العين الراقصة

لا يزال سبب هذه الحالة غير معروف، على الرغم من أن عوامل مختلفة ربما ساهمت في تطورها. قد تكون مرتبطة بأمراض فيروسية أو أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجته وأعضائه، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الخلايا العصبية، وهو مصطلح شامل لمجموعة من سرطانات الأطفال.

التصوير بالرنين المغناطيسي

قد يتضمن تشخيص هذه المتلازمة فحصًا جسديًا مع اختبارات عصبية ودراسات تصويرية، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للدماغ.

يتم ذلك لتقييم التشوهات البنيوية، وإجراء تخطيط كهربية الدماغ لتقييم الموجات الدماغية غير الطبيعية وإجراء فحوصات الدم لاستبعاد العدوى أو السمات المناعية الذاتية المرتبطة بهذه الحالة.

التشخيص لمتلازمة العين الراقصة

يعتمد تشخيص المرضى المصابين بمتلازمة العين الراقصة على شدة الحالة ويحدد النتائج المتوقعة. قد يلاحظ شفاء مفاجئ في بعض الحالات، بينما في حالات أخرى قد تستمر التشوهات العصبية لبقية حياة المريض. يعد علاج مثل هذه الأمراض ضروريًا للغاية في المراحل المبكرة لاحتواء الأعراض وتحسين النتائج الإجمالية.

علاج متلازمة العين الراقصة العلاج المناعي

يركز علاج هذه المتلازمة على إدارة الأعراض ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها. وفيما يلي بعض تدابير العلاج، ومنها:

-الكورتيكوستيرويدات والعلاج المناعي هي بعض الأدوية التي قد تُعطى للمريض لخلق تأثير مثبط للجهاز المناعي والالتهاب، وخاصة في الحالات المرتبطة وأمراض المناعة الذاتية.

-يمكن إدارة التشنج العضلي والحركات الأخرى المشابهة للنوبات باستخدام الأدوية المضادة للصرع.

-يساعد العلاج الطبيعي على استعادة التوازن والتنسيق وقوة العضلات.

