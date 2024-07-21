شكرا لقرائتكم خبر عن 5 زيوت صحية استخدمها في الطهى للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة القلب، فإن اختيار زيت الطهي يلعب دورًا حاسمًا، ويؤكد أطباء القلب وخبراء التغذية على أهمية اختيار الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المفيدة ومنخفضة الدهون المتحولة الضارة والدهون المشبعة، ويقدم موقع "Healthline" 5 زيوت للطهي مفيدة لصحة القلب ويوصي بها الخبراء.

زيت الزيتون

غالبًا ما يُنظر إلى زيت الزيتون باعتباره المعيار الذهبي للزيوت الصحية للقلب، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز، على وجه الخصوص، على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات التي تفيد صحة القلب، ويمكن أن يكون استخدام زيت الزيتون في السلطات أو رشه على الخضروات المطبوخة أو للقلي الخفيف خيارًا لذيذًا وصحيًا.

زيت الكانولا

زيت الكانولا هو خيار ممتاز آخر يوصي به أطباء القلب بسبب محتواه المنخفض من الدهون المشبعة ومستوياته العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه الأحماض الدهنية ضرورية لصحة القلب لأنها تساعد في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم، حيث أن نكهة زيت الكانولا الخفيفة تجعله متعدد الاستخدامات لطرق الطهي المختلفة، بما في ذلك الخبز والقلي والتحمير.

زيت بذور الكتان

يُشاد بزيت بذور الكتان لمحتواه العالي بشكل استثنائي من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد ثبت أن حمض ألفا لينولينيك يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم والالتهابات، ومع ذلك، يُفضل استخدام زيت بذور الكتان في الأطباق الباردة وليس في القلى أو التحمير، مثل تتبيلات السلطة أو رشه على الأطباق الجاهزة.

زيت الأفوكادو

اكتسب زيت الأفوكادو شعبية كبيرة كخيار صحي للقلب بسبب محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة، كما يحتوي على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد في حماية القلب، وويعتبر زيت الأفوكادو مناسبًا لطرق الطهي عالية الحرارة مثل الشواء والقلي، بالإضافة إلى أنه رائع للتتبيلات.

زيت الجوز

زيت الجوز هو زيت آخر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينوليك، ويتمتع بنكهة مميزة يمكن أن تعزز طعم الأطباق المختلفة مع توفير فوائد لصحة القلب، ويفضل استخدامه في الأطباق الباردة مثل تتبيلات السلطة أو كزيت نهائي يُرش على الخضروات المطبوخة أو المكرونة.

إن إضافة هذه الزيوت الموصى بها إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر فوائد عديدة للقلب والأوعية الدموية، هذه الزيوت غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول السيئ وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، فمن خلال اتخاذ خيارات واعية في طهي الطعام، يمكنك دعم صحة قلبك والاستمتاع بوجبات لذيذة ومغذية.