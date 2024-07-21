شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز الجدد.. اعرفي أسباب وأعراض التعرق المفرط لدى طفلك والان مع تفاصيل الخبر

التعرق المفرط حالة شائعة لدى الكثير من البالغين، ولكن تظل غير شائعة فى الأطفال الصغار، إلا أنها حالة تكاد تزيد فى بعض المراهقين، ووفقًا لتقرير نشر فى موقع فيري ويل هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن العرق المفرط عند الأطفال قد يكون له الكثير من الأعراض المتفاوتة والمختلفة من طفل لآخر.

يعانى بعض الأطفال من التعرق الزائد على شكل عرق متفرق فى مناطق الجسم المختلفة، خاصة راحة اليدين والإبطين، والثنايا، البعض الآخر يعانى من التعرق المزمن فى لجسم كل وبشكل غزير، والبعض يعانيه من العوامل الجوية مثل ارتفاع الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة.

تابع التقرير أن هناك الكثير من أسباب التعرق المفرط عند الأطفال، بسبب عوامل وراثية وجينية، وبعض أنواع العدوى والأمراض مثل مرض السل على سبيل المثال، وأنمراض الغدة الدرقية خاصة فرط النشاط بها، وأمراض القلب كذلك مع أمراض السكر وأنواعه وتوابعه، مع بعض المشكلات التى تتعلق بالقلب وضغط الدم كذلك، وبعض الأدوية التى يتناولها الطفل قد تحدث هذا العرض لدى البعض أيضًا.

فيما أوضح التدكتور إسلام محمد اخصائى الأطفال قصر العينى أن التعرق الزائد تختلف تشخيصاته من حالة لأخرى ويتطلب الأمر زيارة الطبيب المختص، فضلاً عن أن العرق الزائد فى الصيف قد يسبب تركيز شديد فى البول، وهناك الكثير من الأسباب الشائعة للتعرق الشديد فى الأطفال، خاصة فى فترة المراهقة وتقلب الهرمونات، أما فى الصغار فقد تمون ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل سريع ومرضى سبب، وكذلك بعض الأنشطة السريعة المتتالية التى يمارسها الطفل قد تكون السبب، لذا فالجزم بإصابة بالطفل بهذا التعرق الحاد يجب أن يتم من خلال تشخيص دقيق وملاحظة من قبل الطبيب المتابع.