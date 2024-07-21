شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نفسى: أخطاء يرتكبها الآباء تؤثر سلبيًا على ثقة طفلك بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر ما يقوم به الآباء تجاه أولادهم على تكوين شخصيتهم ومصير حياتهم ومدى شعورهم بالثقة بالنفس فيما بعد، لذا يجب على الآباء أن يكونوا حذرين بعض الشيء بشأن كيفية تربية أطفالهم، وما إذا كانوا يقومون بأشياء معينة تؤثر سلبًا على احترام أطفالهم لذاتهم.

وأوضحت الدكتورة تقى شرف الدين أخصائي الطب النفسى جامعة المنوفية، أن الأطفال قابلون للتأثر وحساسون للغاية، ولا يدرك الآباء غالبًا أن أفعالهم وردود أفعالهم قد يكون لها عواقب سلبية طويلة الأمد على عقل الطفل، إلى الحد الذي يبدأ في الإضرار بثقته واحترامه لذاته وقيمته الذاتية.

وأشارت أخصائي الطب النفسى لـ"الخليج 365" أن هناك الكثير من الأخطاء في تربية الأبناء يمكن أن تدمر شعور الطفل بثقته وذاته والتي نشير إليها فيما يلى:

النقد المستمر

عندما ينتقد الآباء أطفالهم كثيرًا وبشكل متكرر، فإنهم بذلك يحطمون ثقتهم بأنفسهم ويؤثرون سلبًا على احترامهم لذاتهم.

التركيز المفرط

في حين أنه من الجيد الإشارة إلى إنجازات طفلك، فإن التركيز عليها بشكل مفرط يمكن أن يقلل من احترام طفلك لذاته، لأنه قد يجعله يعتقد أن قيمته لا تساوي إلا ما حققه.

المقارنات

المقارنة المستمرة بين طفلك والآخرين قد تجعله يشعر بأنه لا يستحق التقدير، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بثقته بنفسه وتقديره لذاته.

عدم الثناء على طفلك

تأكد من الثناء على طفلك بالقدر الكافي فقط، وإلا فقد ينتهي به الأمر إلى التفكير بأنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية، أو أن لا شيء فيه يجعلك سعيدًا وفخورًا.

الحماية الزائدة

لا تحمي طفلك كثيرًا، بل دعه يعرف أنه قادر على الاستقلال واسمح له باتخاذ قراراته بنفسه.

إهمال الاحتياجات العاطفية

إن إهمال الاحتياجات العاطفية للطفل قد يؤدي إلى تدمير احترامه لذاته وثقته بنفسه.

الحب المشروط

الأبوة والأمومة تعني حب طفلك دون شروط، بل وحتى تقبل أخطائه. إذا وضعت شروطًا في الحب، فقد يشعر طفلك بالنقص وقد يكون ذلك كارثيًا بالنسبة لقيمته الذاتية، مثلا أفعل هذا وأنا سوف أحبك أكثر.