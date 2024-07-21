شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة قد تسبب مضاعفات أثناء الحمل والولادة.. استشاري يوضحها والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الحمل يجب على المرأة أن تحافظ على نمط حياة منضبط وتتناول نظامًا غذائيًا صحيًا، فهناك دائمًا قائمة بالأطعمة التي يجب عليها تناولها، وقائمة ثانية بالأطعمة التي يمكنها تناولها بكميات أقل، وقائمة ثالثة بالأطعمة التي يجب عليها تجنبها تمامًا.

وأوضح الدكتور حاتم محمد استشارى النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن هناك الكثير من الأطعمة التي قد تضر بالحمل وتسبب له مضاعفات، لذا يجب على المرأة الحامل أن تتجنبها أبرزها البيض النيئ فيجب على الحامل عدم تناول البيض النيئ أبدًا أثناء الحمل، حيث يحتوي البيض النيئ على بكتيريا تسمى السالمونيلا والتي يمكن أن تضر الأم والجنين.

وأشار إلى أن أيضًا الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق تعتبر ضارة للحامل لكل من يتناولها وخاصة النساء الحوامل، وذلك لأنها قد تؤدي إلى تلف في الدماغ والجهاز العصبي للجنين وقد تسبب عيوب خلقية.

وأضاف أن أحشاء الذبيحة أو تشكيلة اللحوم التى تشمل أحشاء وأمعاء الحيوانات مثل الكرشة والفشة غنية جدًا بفيتامين أ، ويرتبط فيتامين أ بالتسبب في عيوب خلقية لدى الجنين ولهذا السبب يجب على النساء الحوامل تجنبها، كما أنها مليئة بالحديد الذي يعتبر صحيًا جدًا في الظروف العادية، ومع ذلك، فإن النساء الحوامل المصابات باضطراب زيادة الحديد قد يعانين من عواقب سلبية بسبب ذلك.

الكافيين يؤثر بشكل مباشر وفوري على الجسم، وينصح دائما بعدم تناول الكافيين للنساء الحوامل لأنه قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، مما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الدم والأكسجين للجنين.