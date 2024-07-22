شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب تنظيف أغطية الوسائد والملايات للوقاية من الأمراض والبكتيريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

الوسائد جزء لا يتجزأ من نومك الصحى، وفقًا للدراسات، فهى معرضة بشدة للجراثيم، ويقوم معظم الناس بتغيير ملاءات السرير بشكل متكرر لتجنب تراكم البكتيريا – خاصة في الصيف عندما تزيد الحرارة والرطوبة من العرق وتقشر الجلد، وحذر الخبراء من أن أغطية الوسادات الخاصة بك قد تصبح في نهاية المطاف أكثر قذارة من المرحاض إذا لم تغسلها بشكل كافٍ، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لتنظيف الوسائد وملاءات السرير للوقاية من الأمراض، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تتسخ وسائدك؟

وفقًا للخبراء، يفقد جسمك كل ليلة حوالي 15 مليون خلية جلدية، والتي تستمر في التراكم إذا لم تغسل وسائدك وملاءاتك كثيرًا وهذه أيضًا أخبار سيئة لملايين الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه البروتينات التي ينتجها عث الغبار وبرازهم.

يمكن أن يسبب عث الغبار ومسببات الأمراض الأخرى عددًا من الأمراض والحالات القاتلة، بما في ذلك:

عيون حمراء وحكة

سيلان الأنف

أعراض البرد والأنفلونزا

تقول إحدى الدراسات أن الوسادة النموذجية تحتوي على ما يصل إلى 16 نوعًا مختلفًا من الفطريات وملايين الجراثيم الفطرية، الأكثر شيوعًا بينها – الرشاشيات الدخناء، من المحتمل أن تكون خطيرة، وبصرف النظر عن التسبب في الحساسية، فإنها يمكن أن تصيب أيضًا رئتيك وأعضاء أخرى.

كم مرة يجب عليك تنظيف الوسائد الخاصة بك؟

ينصح الخبراء أنه بينما يجب عليك غسل ملاءاتك بشكل مثالي مرة واحدة في الأسبوع، يجب استبدال الوسائد كل ستة أشهر، وهذا من شأنه أن يساعد في قتل والقضاء على الكثير من البكتيريا وعث الغبار، بالإضافة إلى إزالة البقع وإزالة الزيوت.

طرق سهلة لتنظيف الفراش الخاص بك

بعد يوم متعب في العمل، ليس هناك شعور بالسعادة سوى الحصول على سرير مرتب حديثًا، بملاءات نظيفة ووسائد فاخرة – ولهذا تحتاج إلى تنظيفه بانتظام، تتضمن بعض النصائح السهلة التي يمكنك اتباعها ما يلي:

تخلص من منعم الأقمشة أثناء الغسيل

يقترح الخبراء ضرورة الامتناع عن استخدام منعمات الأقمشة، لأنها سامة ومليئة بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تفسد القماش، نظرًا لأنها تغطي القماش بمواد كيميائية سامة، فقد تكون ضارة لبشرتك أيضًا.

جفف الوسائد جيدًا

عند غسل وسائدك، تأكد من تجفيفها في الشمس بشكل صحيح، وإلا فإنها قد تتراكم العفن.

دع غرفة نومك تكون جيدة التهوية

تأكد من فتح النوافذ في غرفة نومك يوميًا حتى تكون جيدة التهوية، لن تكون الغرفة المزدحمة ذات رائحة كريهة فحسب، بل ستصبح أيضًا أرضًا خصبة للعفن والبكتيريا.

الزيوت العطرية

للحفاظ على وسائدك ومراتبك نظيفة ورائحتها طيبة، استخدمي بضع قطرات من الزيوت العطرية والروائح الطبيعية مثل اللافندر والأرز والصنوبر والليمون وزهرة إبرة الراعي.

تساعد واقيات الوسائد على منع انتشار المواد المسببة للحساسية وعث الغبار وجراثيم العفن وبق الفراش، اختر واقيات مصممة للحماية من البكتيريا والجراثيم واغسلها أسبوعيًا مع بياضاتك الأخرى. تأكد من استبدالها دائمًا عند اهتراءها.

استخدام الخل والبيكربوناتو

استخدمي محلول الخل وصودا الخبز كطرق طبيعية لتنظيف الوسائد وأغطية الوسائد بانتظام.