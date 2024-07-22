شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاع المريء عند الأطفال.. استشاري يوضح الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

ارتجاع المرئ عند الأطفال من المشاكل الصحية الشائعة، ويحدث ارتجاع المريء عند الأطفال عندما يتدفق الطعام أو الحمض من المعدة إلى المريء، ما قد يسبب أعراضًا مثل: التقيؤ، التهاب الحلق ورفض الطعام وغيرها من الأعراض.

وقال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن ارتجاع المرئ هو حالة تتم بعد الرضاعة بأن الطفل يقشط كمية بسيطة من اللبن من المعدة للمريء ومن المريء للفم، وعادةً ما يحدث بعد الرضاعة.

وأوضح أن ارتجاع المرئ عند الاطفال حالة شائعة تصيب حوالي 50% من الأطفال الرضع في أول سنة من عمرهم.

وتابع أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة قائلا: إنه فى بعض الحالات يحتاج فيها الطفل للعلاج عندما يكون الارتجاع شديدًا أو مصاحبًا لأعراض أخرى مثل: البكاء المطول أو الصراخ أثناء الرضاعة، صعوبة التنفس أو السعال، القيء المتكرر أو الشديد، نقص الوزن، حيث أنه فى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.

وعن علاج ارتجاع المريء عند الأطفال قال الدكتور علاء عبد العزيز ان العلاج يعتمد على السبب وشدته، وقد يشمل: إطعام الطفل كميات صغيرة بشكل متكرر، ورفع رأس سرير الطفل، وتجنب الأطعمة التي تزيد من أعراض الارتجاع.

وأضاف قائلا أنه قد يتم إعطاء الطفل مضادات الحموضة حسب حالته.